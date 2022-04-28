巷仔內／藍亂局朱立倫協調不力　年底選戰又是好棋下到輸

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而黨中央屬意的國民黨立委魯明哲遲遲沒有表態，仍在觀望，反倒是桃園市議會議長邱奕勝力挺的呂玉玲已經表態參選，整軍待發，魯明哲若得不到邱奕勝的支持，也難贏得大選，朱立倫若無法幫魯明哲擺平邱奕勝，以及選舉經費等問題，說穿了也是白搭。
桃園市原本是國民黨九合一選戰有意收復的失土之一，民進黨籍的桃園市長鄭文燦雖然施政有感，但苦無接班人，無論是被點名民進黨立委鄭運鵬或是前立委鄭寶清，都並非是國民黨打不贏的強將。
而如今國民黨桃園提名的鬧劇，朱立倫難辭其咎，在過程中，無論是羅智強剛到桃園行腳之初，又或是呂玉玲決定要參選時告知黨中央時，朱立倫的態度都是加油、祝福，若能在一開始就強力介入，也不會造成如今進退兩難的局面。
更慘的是，桃園市的紛擾恐成為年底選戰的第一張骨牌，竹市、苗栗縣長提名也都陷入困局，黨內更擔憂，不但桃園市收復無望，可能接連影響本就是艱困當選的新竹縣長楊文科，甚至引發骨牌效應影響北北基、中彰投選情。
朱立倫當時出來與前主席江啟臣爭主席之位時，就是打著只有他有能力協調地方，帶領國民黨打贏年底九合一大選勝仗，更喊出六都過半、16席的目標，如今看來，甚是諷刺，六都過半恐是難上加難，國民黨又再度上演一盤好棋下到輸。