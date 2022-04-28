COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

巷仔內／藍亂局朱立倫協調不力　年底選戰又是好棋下到輸

▲國民黨主席朱立倫面對桃園、新竹、苗栗縣市長提名協調不力，黨內憂心年底選戰成績。（圖／資料照片）
▲國民黨主席朱立倫面對桃園、新竹、苗栗縣市長提名協調不力，黨內憂心年底選戰成績。（圖／資料照片）

記者余祥／特稿

2022-04-28 18:03:32

近日國民黨內亂頻傳，從台北市議員羅智強宣布參選桃園市長開始，一直到近日的台北市議員初選爭議，引發退黨疑雲，讓人不禁感嘆，國民黨又在上演把一盤好棋下到輸的劇碼，更要為黨主席朱立倫協調地方的能力大打問號。

我是廣告 請繼續往下閱讀
桃園市長提名陷入進退兩難的僵局，羅智強空有聲量，卻沒有在地支持，日前又跟朱立倫對槓，除非羅智強民調超前，不然恐怕是早已失了入場券。

而黨中央屬意的國民黨立委魯明哲遲遲沒有表態，仍在觀望，反倒是桃園市議會議長邱奕勝力挺的呂玉玲已經表態參選，整軍待發，魯明哲若得不到邱奕勝的支持，也難贏得大選，朱立倫若無法幫魯明哲擺平邱奕勝，以及選舉經費等問題，說穿了也是白搭。

桃園市原本是國民黨九合一選戰有意收復的失土之一，民進黨籍的桃園市長鄭文燦雖然施政有感，但苦無接班人，無論是被點名民進黨立委鄭運鵬或是前立委鄭寶清，都並非是國民黨打不贏的強將。

而如今國民黨桃園提名的鬧劇，朱立倫難辭其咎，在過程中，無論是羅智強剛到桃園行腳之初，又或是呂玉玲決定要參選時告知黨中央時，朱立倫的態度都是加油、祝福，若能在一開始就強力介入，也不會造成如今進退兩難的局面。

更慘的是，桃園市的紛擾恐成為年底選戰的第一張骨牌，竹市、苗栗縣長提名也都陷入困局，黨內更擔憂，不但桃園市收復無望，可能接連影響本就是艱困當選的新竹縣長楊文科，甚至引發骨牌效應影響北北基、中彰投選情。

朱立倫當時出來與前主席江啟臣爭主席之位時，就是打著只有他有能力協調地方，帶領國民黨打贏年底九合一大選勝仗，更喊出六都過半、16席的目標，如今看來，甚是諷刺，六都過半恐是難上加難，國民黨又再度上演一盤好棋下到輸。

羅智強2度向朱立倫道歉　盼「朱羅紀」Happy Ending

桃園市長藍擬6月才提名　羅智強：我的投入激活選情

抱病控訴朱立倫趕盡殺絕　羅智強：我抗壓管理待加強

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀