COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

前高公局分局長賴榮俊「涉貪」！8年收賄723萬遭起訴

▲前高公局南區分局長賴榮俊涉嫌收賄，金額高達723萬元。（圖／翻攝畫面）
▲前高公局南區分局長賴榮俊涉嫌收賄，金額高達723萬元。（圖／翻攝畫面）

中央社

2022-04-28 18:57:51

（中央社記者吳哲豪彰化28日電）彰檢查出，前高公局南區分局長賴榮俊涉嫌向營造業者黃閎睿收賄，金額高達723萬元；檢方今天起訴賴榮俊與黃閎睿，移審彰化地院，地院法官裁定黃閎睿100萬交保、賴榮俊60萬交保。

彰化地檢署發布新聞稿指出，賴榮俊利用擔任高速公路局中區養護工程分局段長、副處長、副局長及南區養護工程分局長等職務，從民國103年至110年，涉嫌提點高公局路面整修、邊坡維護等工程內容給黃姓業者等人，也協助業者通過驗收；黃姓業者為感謝賴榮俊幫忙，分別於103年至109年間每年農曆春節前後，7次交付新台幣數十萬元至上百萬元不等金錢給賴榮俊。

我是廣告 請繼續往下閱讀
檢方指出，黃姓業者去年8月10日找來設計監造廠商，與賴榮俊討論工程標案的工法、工期、預算及施工地點等內容，賴榮俊再洩漏採購資訊給黃姓業者，讓業者取得標案，事後交付現金200萬給賴榮俊，檢察官查出，賴榮俊收賄金額高達723萬，依法將賴榮俊、黃閎睿等17名被告提起公訴。檢方指出，賴榮俊、黃閎睿遭起訴後移審彰化地方法院，地院法官下午裁定，黃閎睿以100萬元交保，賴榮俊60萬元交保，2人都被限制住居及出境出海。（編輯：陳仁華）

馬斯克收購推特！AV女優帳號復活　網讚：該得和平獎

台中保母涉虐童案！2少年「丟雞蛋、撒冥紙」竟搞錯地址

中國1歲童被幼犬嚇哭！爆走父親竟「當眾將狗摔死」洩憤

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀