明下半天變天！北部、東半部有大雷雨 五一連假天氣濕涼
今（28）日各地依舊晴朗悶熱，但好天氣即將轉變！中央氣象局表示，明（29）日下午開始一直到週六（4/30）整天，受到鋒面通過及東北風稍微增強影響，迎風面的北部及東半部地區將轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣，並且可能有局部大雨發生機率，中南部地區維持多雲到晴，不過午後中部山區及南部地區可能有局部短暫雷陣雨。而比較明顯的天氣變化將落在下週日（5/1），受到北方冷空氣南下帶來的東北季風增強影響，北台灣天氣明顯轉涼，而下週一起到週四（5/2~5/5）又有南方雲系北移影響，全台都將轉為有雨的天氣，提醒民眾留意。
氣象局預報員趙竑指出，明天上午各地大多維持多雲到晴的穩定天氣，僅東半部地區偶有零星短暫陣雨，白天相當悶熱，西半部地區高溫可達攝氏33到35度，尤其台南、高雄及屏東近山區及河谷地區可能連續出現攝氏36到37度以上高溫，氣象局已針對高屏地區發布高溫橙色燈號，台南市則為高溫黃色燈號，請民眾中午前後盡量減少戶外活動。
不過明天下半天開始一直到週六整天，受到鋒面通過加上東北風稍微增強影響，北台灣天氣會慢慢轉涼，高溫會降到攝氏24到28度，且迎風面的北部及東半部地區有短暫陣雨或雷雨，局部地區不排除有大雨發生機率，中南部地區則維持多雲到晴。而五一連假中後期天氣將有明顯變化，下週日起受到東北季風增強影響，北部及東北部地區天氣較涼，高溫僅剩攝氏20到22度，低溫也只有攝氏17度左右，中南部地區高溫也會降到攝氏29到32度，至於降雨則偏向北部及東半部地區為主，但雨勢會比週六稍微緩和一些，其他地區為多雲。
趙竑強調，下週一到週四受到南方雲系北移影響，全台各地天氣都不穩定，北部及東半部地區整天都有陣雨，中南部地區也有局部短暫陣雨，提醒民眾留意。至於氣溫方面，這波東北季風預計將持續影響到下週二，下週三之後逐漸減弱，屆時各地氣溫才會緩步回升。