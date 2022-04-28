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日本發現Omicron「新亞型變異株」　確診者輕症已恢復

▲日本仙台市今天表示，從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者檢體中驗出日本國內首見的Omicron亞型變異株，為BA.1與BA.2的基因序列重組；這名確診者為輕症，現已恢復。（圖／取自Pixabay圖庫）
▲日本仙台市今天表示，從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者檢體中驗出日本國內首見的Omicron亞型變異株，為BA.1與BA.2的基因序列重組；這名確診者為輕症，現已恢復。（圖／取自Pixabay圖庫）

中央社

2022-04-28 20:38:16

（中央社東京28日綜合外電報導）日本仙台市今天表示，從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者檢體中驗出日本國內首見的Omicron亞型變異株，為BA.1與BA.2的基因序列重組；這名確診者為輕症，現已恢復。

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日本共同社、TBC東北放送電視台報導，仙台市表示，這名確診者的檢體中驗出Omicron亞型變異株BA.1與BA.2的基因序列重組，不同於可能造成確診者急速增加的XE型，是日本國立傳染病研究所至今所確認過的病毒系統中所沒有的類型，成為不同的新亞型。

仙台市保健所表示，確診者可能是被別人傳染到這種新亞型病毒，也可能是因為同時感染BA.1與BA.2，在人體內發生變異所致。

這名確診者沒有海外旅遊史，於3月下旬出現輕度症狀，沒有住院治療，僅在家療養，現已恢復解除療養；目前未發現其他人感染這種新亞型。

日本國立傳染病研究所將針對新亞型病毒調查其病原性與傳染力等詳情。（譯者：顧荃/核稿：陳政一）1110428

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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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