獨／小煜疫情宅家左擁右抱　約威廉「同居生小孩」！

小煜（楊奇煜）跟護理師老婆李顏言3月26日喜迎二寶Musha，也獨家向《NOWnews今日新聞》公開Musha沙龍照，老么穿上運動品牌套裝合影爸媽的模樣，溫馨可愛。小煜表示，雖然過去喊著要女兒，但對於生第三胎仍抱持順其自然，甚至隔空跟新婚的威廉喊話，邀請他到「生產的風水寶地」生活。
台灣疫情嚴峻，確診人數只增不減，小煜透露母子均安，也因為疫情關係，須考量到2個兒子的健康，所以推掉不少工作。小煜2021年喜迎長子Mujo，相隔1年多老二Musha出生，呈現「左擁右抱」的幸福生活，但2位小朋友年紀小、照顧難上加難，小煜很感謝爸媽、岳父岳母跟保姆「四管齊下」，人手充裕，育兒不是問題。
小煜日前缺席威廉的驚喜求婚，後又說錯話惹怒好友，氣得威廉嗆聲：「我詛咒你生第三胎的時候還是男生！」問及小煜是否有拚三寶打算？小煜仍走順其自然路線，反倒想邀請新婚的威廉到家裡同住，「我是希望讓威廉來住我家看看，那裡真的是生產的風水寶地（六年4個嬰兒），我自己也不太敢住進去了。」
小煜目前除了《我在詐騙公司上班》的舞台劇，亦籌備單曲中，「趁最近在家裡沒事就寫歌，唱給兒子們聽」。
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