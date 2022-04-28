憂輕症居家照護！高嘉瑜揭「血氧機」賣太貴　籲中央鬆綁

我是廣告 請繼續往下閱讀
高嘉瑜指出，台灣將血氧機視為「醫材」，一台動輒3000起跳，實在太過昂貴，相較國外價格普遍在500元台幣上下，而且網路就買得到，政府在進口自用及販售上也應該依等級用途適度鬆綁，讓有需要的民眾至少可以在網路上買到日常「運動用」血氧機，否則大量居隔民眾無法透過網路取得血氧機，又無法即時監測血氧實在令人擔心。
高嘉瑜表示，接連發生的基隆女子染疫確疹在家死亡及新北2歲男童染疫死亡案例都令人痛心，疫情快速升溫下，不僅衝擊醫療量能，也有很多病情急轉直下的個案，我們只能自律、自篩、自檢。
高嘉瑜提到，相較於新加坡政府面對疫情有3波「大放送」，除了每個家戶發放血氧機，後來又開放家戶領取1盒外科口罩與N95口罩，還贈送每個家戶6支抗原快篩試劑，有更多國家是免費寄送快篩包。
高嘉瑜建議，至少應該提供在家康復的陽性確診者足夠的醫療防護包，包括醫療指引、快篩劑、血氧機、急救藥物，確保並監控居隔者每日體溫、血氧數值，並應提供24小時線上遠距醫療服務，才能讓在家康復的確診者也得到應有的治療，並能及時掌握病情。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。