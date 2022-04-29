移工線上申辦系統措施曝！彰化移民署宣導多元支付

近期新冠肺炎疫情升溫，移民署中區事務大隊彰化縣服務站在27日透過行動服務列車，對洽公民眾及仲介業者宣導「多元支付」及「外籍移工線上申辦系統」措施，鼓勵民眾以信用卡或行動支付方式繳納規費，並提醒仲介業者111年 5月1日起代辦外籍移工居留申請案件，全面採行線上申辦，以減少人流移動及現金接觸，一起抵禦新冠病毒。





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多元支付及線上申辦是趨勢，也是目前政府努力推動的政策，彰化縣服務站6個服務窗口皆已設有「多元支付收費系統」設備，鼓勵民眾臨櫃繳納規費時，以實體信用卡或行動裝置綁定支付，除刷卡免手續費，減少使用現金以降低染疫風險，也讓民眾申辦案件時更安心、更便捷。另彰化縣服務站也加強宣導仲介公司使用本署「外籍移工線上申辦系統」，自5月1日起，私立就業服務機構(仲介)代辦移工居留(含重入國許可)等相關申請案全面改採線上辦理；只有直聘雇主及移工，可能不熟悉使用電腦或無網路設備，仍可至移民署服務站臨櫃送件，但鼓勵線上申辦。若遇系統操作問題可洽諮詢專線：02-27967162，服務時間為週一至週五08:30-17:30。





彰化縣服務站站主任林弘志表示，移民署建置「外籍移工線上申辦系統」，提供移工辦理居留證、延期或異動申請。對於剛入境須隔離檢疫的移工仲介及雇主，建議善用線上申辦系統辦理移工居留證，此服務24小時不打烊，以網路代替馬路，享受網路申辦的便利性。另臨櫃申辦繳費也有信用卡及行動支付等多元支付方式，方便又兼顧防疫。目前疫情持續緊張，提醒民眾做好個人安全防護，戴好口罩、勤洗手，一起守住疫情，守護健康。



