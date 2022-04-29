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3縣市高溫飆36度！傍晚鋒面到變天轉涼　下週全台有雨

▲中央氣象局表示，今（29）日各地多雲到晴，下午起鋒面通過水氣增多，雨區將由北部、宜蘭地區慢慢往南移動，伴隨局部性大雨及雷擊、閃電，北台灣預估低溫會下降到20度左右。（圖／中央氣象局臉書）
▲中央氣象局表示，今（29）日各地多雲到晴，下午起鋒面通過水氣增多，雨區將由北部、宜蘭地區慢慢往南移動，伴隨局部性大雨及雷擊、閃電，北台灣預估低溫會下降到20度左右。（圖／中央氣象局臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-04-29 06:46:52

中央氣象局表示，今（29）日上午東北風稍減弱，台灣各地多雲到晴，下午起鋒面通過及後方東北風增強，水氣增多，雨區將由北部、宜蘭地區慢慢往南移動，期間容易伴隨局部性大雨及雷擊、閃電，而中南部地區大致上還是穩定，不過雲量會稍微增多一點。另外氣象局針對台南市、高雄市、屏東縣發布高溫特報，尤其高屏地區亮出橙燈，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。

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▲氣象局針對3縣市發布高溫特報。（圖／中央氣象局）
▲氣象局針對3縣市發布高溫特報。（圖／中央氣象局）
天氣晴朗炎熱，今日中午前後高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；台南市近山區或河谷為黃色燈號，氣象局呼籲民眾避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

北部、東半部，今日上午天氣穩定，下午鋒面到將變天，下午至週六晨雨最明顯，週六白天雨勢稍緩。到了今日晚上，北台灣預估低溫會下降個2到3度左右，來到20度附近，北台灣溫度變化大，請大家多加留意。

下週一、下週二受東北季風影響，北部及東北部氣溫下降幅度較大，天氣較涼，下週三、下週四東北季風減弱，但北部及東北部早晚仍偏涼；下週一至下週四南方雲系北移，全台降雨機率提高，北部及東半部地區有陣雨，中南部地區亦有局部短暫陣雨。（編輯：倪浩軒）

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