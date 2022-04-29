挑釁！無視UN秘書長在基輔 俄軍飛彈照射還在他飯店附近
聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），目前人正在烏克蘭首都基輔訪問，在那之前，他才剛飛去俄羅斯，與俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）會面，就俄烏戰爭展開斡旋。然而，就在古特瑞斯造訪基輔期間，俄軍卻對基輔發動空襲，飛彈射中的地方還離古特瑞斯「相當近」，讓西方陣營對俄國的挑釁行為相當不滿。
根據美國《哥倫比亞廣播公司》（CBS）報導，俄軍這波針對基輔的攻擊，是自俄軍於4月中旬撤離基輔周邊地區以來最猛烈的1次，而且時間點就在烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）與古特瑞斯舉行記者會後的1小時，其發言人事後證實，古特瑞斯與團隊成員皆安全無恙。
不過，雖然俄軍的攻擊行為並未傷到古特瑞斯，但古特瑞斯的發言人杜加里克（Stéphane Dujarric）向《CBS》透露，其中1枚襲擊基輔的飛彈，甚至擊中了古特瑞斯下榻的飯店附近，所幸古特瑞斯一行人當時並不在飯店。
烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）在推特上控訴，俄軍此舉是對古特瑞斯和全球安全的攻擊，古特瑞斯也表示，他很訝異在他訪問基輔時，會有武器在那裡爆炸，直言：「這是一場戲劇化的戰爭，我們絕對需要結束這場戰爭，為它找出解決方法」。