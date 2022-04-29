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挑釁！無視UN秘書長在基輔　俄軍飛彈照射還在他飯店附近

▲俄軍28日以飛彈再次攻擊了烏克蘭首都基輔，時間點就在烏克蘭總統澤倫斯基與聯合國秘書長古特瑞斯舉行記者會後不久。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄軍28日以飛彈再次攻擊了烏克蘭首都基輔，時間點就在烏克蘭總統澤倫斯基與聯合國秘書長古特瑞斯舉行記者會後不久。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-04-29 07:58:22

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），目前人正在烏克蘭首都基輔訪問，在那之前，他才剛飛去俄羅斯，與俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）會面，就俄烏戰爭展開斡旋。然而，就在古特瑞斯造訪基輔期間，俄軍卻對基輔發動空襲，飛彈射中的地方還離古特瑞斯「相當近」，讓西方陣營對俄國的挑釁行為相當不滿。

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根據美國《哥倫比亞廣播公司》（CBS）報導，俄軍這波針對基輔的攻擊，是自俄軍於4月中旬撤離基輔周邊地區以來最猛烈的1次，而且時間點就在烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）與古特瑞斯舉行記者會後的1小時，其發言人事後證實，古特瑞斯與團隊成員皆安全無恙。

▲古特瑞斯與澤倫斯基聯合舉行記者會。（圖／美聯社／達志影像）
▲古特瑞斯與澤倫斯基聯合舉行記者會。（圖／美聯社／達志影像）
不過，雖然俄軍的攻擊行為並未傷到古特瑞斯，但古特瑞斯的發言人杜加里克（Stéphane Dujarric）向《CBS》透露，其中1枚襲擊基輔的飛彈，甚至擊中了古特瑞斯下榻的飯店附近，所幸古特瑞斯一行人當時並不在飯店。

烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）在推特上控訴，俄軍此舉是對古特瑞斯和全球安全的攻擊，古特瑞斯也表示，他很訝異在他訪問基輔時，會有武器在那裡爆炸，直言：「這是一場戲劇化的戰爭，我們絕對需要結束這場戰爭，為它找出解決方法」。


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