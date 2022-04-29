板橋7旬婦墜樓命案逆轉！逆子要嘸100元酒錢竟狠心推下樓
新北市板橋區一位70歲周姓婦人上（3）月22日晚間從住家4樓墜樓身亡，當時同住的周婦兒子38歲黃男供稱母親是想不開輕生，但檢警調查後卻發現真相並非如此，周婦根本並非跳樓而是被兒子推下去，而黃男下毒手的原因竟只是討要100元買酒錢未果，全案將朝殺人罪偵辦，黃男現已被逮捕並聲押獲准。
據了解，周婦墜樓身亡後黃男供稱母親是輕生，自己看到時已來不及挽救。但警察調查後卻發現，周婦家中陽台欄杆並無攀爬痕跡，且墜樓位置角度與樓下遮雨棚跡證比對後，不像是一般輕生跳樓的現場，加上黃男當時態度異常冷靜，聲稱周婦是跳樓卻又說不清周婦為何要輕生，讓警方起了懷疑。
經過進一步訊問後，檢警終於突破黃男心防，黃男這才坦承，原來當天向周婦討要100元買酒錢遭拒，心生不滿與其拉扯，2人從客廳一路爭吵到陽台，黃男一時氣憤起了歹念，竟將母親從4樓推下。
目前黃男已因涉嫌殺人罪被逮捕並遭聲押獲准，後續案情將繼續偵辦釐清。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110