人工關節非唯一解套！　自體軟骨修復技術助改善關節退化

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許多退化性關節炎患者，在確診當下內心都會擔憂「是否要換人工關節？」，吳行正醫師坦言，臨床上依X光檢查影像，將關節退化嚴重程度分級，若到磨損情形相對較嚴重的三、四級，一般的保守性治療如注射玻尿酸、自體血小板血漿注射（俗稱PRP療法）及幹細胞注射，治療成效可能較不明顯，需進行手術才能幫助患者重拾生活品質。
然而患者不用過度擔心，隨著醫學發展不斷創新與突破，退化性關節炎的手術治療選擇相較過去來的多，並非僅有「人工關節置換」一途。吳行正醫師指出，以新型自體軟骨修復技術為例，只要能夠在關節非受力區取到足量關節軟骨組織，將其進行特殊處理，再植回軟骨磨損部位，即可讓正常軟骨組織與該處受損軟骨共同癒合，協助改善關節退化與發炎情形。
微創手術風險小、恢復快 年長患者接受度高
吳行正醫師強調，人工關節置換並非無效，反之，它的確可以緩解患者關節痛症，並助其維持日常生活功能。但由於多數退化性關節炎患者為年長族群，除關節軟骨磨損、退化問題之外，也常伴隨高血壓、糖尿病及心肺功能不佳等慢性病問題，進行重大手術需承擔麻醉、手術出血量大等風險，因此也會影響部分患者進行「人工關節置換」的意願。另外一個問題是，人工關節置換需一段時間來適應本體感覺差異，吳行正醫師分享，診間就曾聽患者形容，「術後膝蓋功能確實很正常，可是感覺不是自己的膝蓋」。
此時，使用自體軟骨移植可協助改善此困境，且因其傷口小、恢復較快，也能讓患者更早開始進行復健、更早恢復正常生活，吳行正醫師表示：「一個小手術可以解決大問題，也可說是患者新福音。」
預防勝於治療 注意日常「兩大重點」
常聽聞「預防勝於治療」，吳行正醫師提醒，民眾日常可從兩大方面下手，減緩關節退化：
(一)避免不當姿勢
當人在上下樓梯或進行蹲、跪等動作時，關節壓力會承受比平時多5至7倍的壓力，如果再加上過量負重，更可能加速關節軟骨的損耗。
(二)訓練肌肉力量
吳行正醫師提到，適當訓練肌肉強度可協助減少關節承受壓力並有效減緩其退化。民眾在家可利用看電視等閒暇時間，將腿抬起平行於地面，此時可訓練到大腿前方的股四頭肌，經反覆訓練提升肌力後，也能同時舒緩平時產生的關節痛症。
由於軟骨損耗幾乎可說是不可逆，吳行正醫師呼籲，民眾平時若出現關節疼痛問題切勿輕忽，應儘速至骨科門診進一步檢查。要記得，退化性關節炎越早介入，醫師可運用的治療方式就越多樣，不僅如此，治療效果也相對較佳，因此，想要延長自身關節使用年限，除了注意上述兩大重點之外，也要提高對疾病的警覺性。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53557
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