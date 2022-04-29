最萌辦公室夥伴！貓貓暖抱員工手臂撒嬌　眾笑：壓力全消

這職場環境太讓人羨慕！日本一家房地產公司「United Life Network（ユーエルネット）」，在辦公室中飼養貓咪，牠們每天自由穿梭在繁忙的人類之間，時不時向員工撒嬌、討摸，讓壓抑的辦公室一下充滿歡快的空氣，網友見了都喊：「好羨慕啊！」 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲貓貓剛到辦公室時，就很喜歡窩在員工後背。（圖／Twitter：Ulnet_222） ▲長大後習慣不變！（圖／Twitter：Ulnet_222）▲甚至更放肆了！？（圖／Twitter：Ulnet_222）▲居然把鍵盤當貓窩躺了。（圖／Twitter：Ulnet_222）該間房地產的江坂店中飼養多隻店貓，牠們平時生活在辦公室裡，陪伴每天努力工作的員工加班、趕進度，雖然偶爾行徑搗亂，會躺在鍵盤上妨礙工作，或是與員工搶椅子坐，但當牠們認真賣萌時，卻能將療癒整間辦公室，這是就被捕捉到貓咪抱著員工手撒嬌的畫面，牠緊攬著人類的手臂，似乎相當享受擁抱。▲貓：工作辛苦了！允許你們抱一下我休息一下吧。（圖／Twitter：Ulnet_222）▲貓：最喜歡你們了！（雙手抱）（圖／Twitter：Ulnet_222） 如此夢幻的工作環境引得眾人注目，回覆「我想在這樣的地方工作！」、「好羨慕喔！想想累了一抬頭就能看到貓」、「疲勞放鬆上升50%，工作效率下降99%」、「躺在鍵盤上不痛嗎？」 （編輯：李惠婷）養貓人一定這樣玩過！飼主「花數月搜集」 愛喵玩嗨了三腳貓臉癢無力抓！被幫一把後「表情開朗」：謝謝主人小短腿奶貓爬床「像爬山」！腳丫懸空狂撈：一定要成功