COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

2022戒菸就贏比賽，獎金高達30萬　助戒菸保健康

2022戒菸就贏比賽，獎金高達30萬　助戒菸保健康
2022戒菸就贏比賽，獎金高達30萬　助戒菸保健康

健康醫療網

2022-04-29 10:01:00

【健康醫療網／記者蔡誠、賴欣平報導】黃先生多年來一直有抽菸習慣，再加上本身為計程車司機，工作環境中也有許多抽菸者，在誘因重重的情況下，要自發性「戒菸」似乎總有些困難。然而，近來他因身體不適就醫檢查，竟發現身體狀況大不如前，因此身邊家人也不停苦勸他「戒除菸癮，找回健康」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
半數計程車駕駛抽菸　知名車隊集團從源頭改善工作環境

戒菸除了自己需痛下決心之外，外界環境也相當重要，根據國民健康署調查顯示，幾乎半數職業計程車駕駛有吸菸習慣，因此，知名車隊集團董事長林村田，作為計程車業界領頭羊，自2008年起，即與董氏基金會攜手合作，每兩年舉辦一次「戒菸就贏Quit&Win」比賽，今年特別號召知名車隊集團旗下，包含小黃、多元計程車司機和知名快遞公司騎士，共五萬名職業駕駛們一起參與戒菸及助人戒菸的實際行動，今（2022）年獎金更是再加碼，4月30日前報名參加者只要五月完全不吸菸，就有機會抽中高達30萬獎金。

林村田董事長分享，自己會如此重視戒菸議題，是看到本來非常健康的父親，卻因長期吸菸導致肺部病變，身體狀況在非常短的時間內惡化，讓他引以為戒，也將自己長年來的菸癮戒除。但這戒菸路一路走來，他深知其難處，因此除了想藉由同事之間相互提醒，也想透過公司的大力支持，來達到從頭改善工作環境的效果。

陷入生活難題　暖心協會給予計程車駕駛實質協助

林村田董事長在多年觀察下發現，其實絕大部分的計程車司機都有家庭，生活也非常規律，然而，的確有少部分駕駛，在生活中面臨較多難題，可能是居無定所，也或許是沒有親人照顧及陪伴。

而俗話說「取之於社會、用之於社會」，因此，計程車業界知名車隊於今年4月成立「台灣計程車駕駛暖心協會」，提供盥洗室、衣物清潔與休息環境，希望能實際從旁給予因吸菸而罹癌、失親或突發性生病的計程車駕駛，資源、經濟及心理等層面的幫助。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53588

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

人工關節非唯一解套！　自體軟骨修復技術助改善關節退化

持續鬆綁！韓國下週一起　解除戶外口罩令

全球第1！丹麥停止新冠疫苗接種計畫　聲稱疫情已獲控制

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀