2022戒菸就贏比賽，獎金高達30萬　助戒菸保健康

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戒菸除了自己需痛下決心之外，外界環境也相當重要，根據國民健康署調查顯示，幾乎半數職業計程車駕駛有吸菸習慣，因此，知名車隊集團董事長林村田，作為計程車業界領頭羊，自2008年起，即與董氏基金會攜手合作，每兩年舉辦一次「戒菸就贏Quit&Win」比賽，今年特別號召知名車隊集團旗下，包含小黃、多元計程車司機和知名快遞公司騎士，共五萬名職業駕駛們一起參與戒菸及助人戒菸的實際行動，今（2022）年獎金更是再加碼，4月30日前報名參加者只要五月完全不吸菸，就有機會抽中高達30萬獎金。
林村田董事長分享，自己會如此重視戒菸議題，是看到本來非常健康的父親，卻因長期吸菸導致肺部病變，身體狀況在非常短的時間內惡化，讓他引以為戒，也將自己長年來的菸癮戒除。但這戒菸路一路走來，他深知其難處，因此除了想藉由同事之間相互提醒，也想透過公司的大力支持，來達到從頭改善工作環境的效果。
陷入生活難題 暖心協會給予計程車駕駛實質協助
林村田董事長在多年觀察下發現，其實絕大部分的計程車司機都有家庭，生活也非常規律，然而，的確有少部分駕駛，在生活中面臨較多難題，可能是居無定所，也或許是沒有親人照顧及陪伴。
而俗話說「取之於社會、用之於社會」，因此，計程車業界知名車隊於今年4月成立「台灣計程車駕駛暖心協會」，提供盥洗室、衣物清潔與休息環境，希望能實際從旁給予因吸菸而罹癌、失親或突發性生病的計程車駕駛，資源、經濟及心理等層面的幫助。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53588
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