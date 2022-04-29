在台設「瑞典之家」決議通過　外交部：盼獲正面回應

瑞典國會當地時間28日以205票同意、80票反對，64票缺席通過決議，敦促瑞典政府在我國設立「瑞典之家」（House of Sweden），並肯定台瑞典間的良好經貿關係及其他交流，期盼藉此提升瑞典在台灣的代表性 ，進一步深化台灣與瑞典的雙邊各項合作交流。對此，外交部今（29）日表達歡迎與誠摯感謝，也期盼瑞典政府正面回應國會的呼聲與殷切期待。
外交部表示，在台灣設立「瑞典之家」的決議案是由多位瑞典國會友我議員提出，包括剛結束訪台的國會副議長呂謝婷（Kerstin Lundgren）議員及魏馬可（Markus Wiechel）議員，以及瑞典國會外交委員會副主席馮漢斯（Hans Wallmark）議員。馮漢斯在辯論中盛讚台灣是亞洲民主燈塔，強化與我國關係不僅是瑞典國家利益所在，也是捍衛瑞典所珍惜的自由民主價值，而加強與台灣關係的最好方式就是設立「瑞典之家」。
外交部指出，台灣及瑞典共享自由、民主、法治及人權等普世價值，也同樣面臨威權國家的影響力滲透、軍事威脅、假訊息攻勢及認知作戰。在威權主義向外擴張挑戰國際民主秩序，造成國際局勢動盪之際，兩國更需要攜手共同捍衛民主價值及自由社會。台灣將在既有的堅實基礎上，持續深化與瑞典的友好合作關係。
瑞典國會議員團4月訪台，於外交部舉行「台灣-瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」記者會，瑞典議員艾勒斯（Lars Adaktusson）在記者會表示，在台設立瑞典之家將讓瑞典駐台單位不再只是一個經貿辦事處。
提案發起人呂謝婷表示，雖然最後決定權在瑞典政府，但瑞典國會盼藉此表達對台灣的支持，她強調，「作為主權國家，瑞典有權詮釋何謂一中原則，就我們的觀點，更名瑞典之家沒有違反一中原則」。