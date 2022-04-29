氣喘發作依賴「急救吸入劑」　住院風險竟增7成！

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今年的世界氣喘日是5月3日，呼應全球氣喘倡議組織（Global Initiative for Asthma, GINA）宣導主題「Closing Gaps in Asthma Care－縮減氣喘照護差距」，加上新冠肺炎疫情，也使民眾更加關注肺部健康，衛福部健保署偕同台灣胸腔暨重症加護醫學會、中華民國診所協會全國聯合會、社團法人臺灣臨床藥學會，聯合首推「三隻小豬棄喘記」，盼藉此導正氣喘患者錯誤用藥觀念。
王鶴健比喻，氣喘治療如同小豬蓋房子，而氣喘的發作猶如地震無法預測何時到來。患者若使用「緩解用吸入劑」，僅能在急性發作時短暫緩解，甚至容易過度依賴以致用量越來越大，就像蓋草屋的豬大哥，雖然完工快速卻治標不治本，使用再多的茅草也無法加固，遇到地震時房子仍會坍塌。反之，若平常遵醫囑規律使用「吸入型類固醇」做好日常保養，從根本抗發炎，就如同豬小弟蓋磚房般穩固，有效治本控制氣喘。
醫院設「警示系統」 為正確用藥把關
亞東醫院胸腔內科主任鄭世隆教授表示，為更全面把關氣喘患者的用藥行為，亞東醫院今年推出【氣喘治療「緩解用吸入劑(急救)」警示系統】，醫師看診時，若遇到過去一年已處方3支以上「緩解用吸入劑(急救)」患者，系統會立即跳出警示訊息，不僅可協助醫師即時評估處方建議，也可藉機衛教患者「吸入型類固醇」從根本抗發炎、鞏固氣喘治療的重要性。
患者醫囑遵從性低 錯誤用藥造成健保資源浪費
衛福部健保署李伯璋署長表示，台灣氣喘患者急診住院比例仍有改善空間，建議患者平時也應善用健保資源，小病到診所看、大病到醫院看，落實分級醫療以提升照護品質，才有機會降低反覆氣喘急診住院所造成的醫療資源浪費。中華民國診所協會全國聯合會陳宏麟理事長表示，新冠肺炎疫情影響全球，台灣民眾對於肺部健康也越加關注，自2021年至目前為止，參與健保氣喘照護計畫的基層診所也已增加228間，可見基層診所、學會及政府宣導成果豐碩。
醫師、藥師、政府單位共同把關民眾用藥安全
衛福部於2021年統計之台灣氣喘患者用藥數據顯示，不到5成使用「吸入型類固醇」治療氣喘2，社團法人臺灣臨床藥學會簡素玉榮譽理事長強調，藥師如氣喘用藥的安全守門員，不僅會協助優化健保資源分配，也會串聯醫院、診所及社區藥局攜手推廣氣喘用藥正確觀念，站在第一線守護患者健康。
因應世界氣喘日的即將到來，王鶴健理事長分享，台灣胸腔暨重症加護醫學會、中華民國診所協會全國聯合會、健保署於去年底簽署為期 2 年的「健康肺氣喘神盾計劃」合作備忘錄後，在2.5個月內「棄喘不氣喘」衛教海報已推行至上千家醫療院所，包含 236 間醫院及 849 間診所，儘管疫情時時刻刻影響國人，未來仍會持續推廣正確觀念，減少反覆氣喘急診住院所造成的醫療資源浪費，把關民眾用藥安全。
參考資料：
- npj Primary Care Respiratory Medicine (2021) 31:19；https://doi.org/10.1038/s41533-021-00231-1
- 衛生福利部中央健康保險署/氣喘病人使用短效乙型作用劑或類固醇藥物吸入劑藥物控制比率(2021更新) ; https://data.gov.tw/dataset/39222
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53592
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