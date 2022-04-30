從林志玲幸福婚嫁　來看男人擇偶的五大重點

即便林志玲已經47歲，她仍然是絕大多數男人心目中的理想型，這並不僅是她的外表和地位，更是因為她從一而終都保有男人最嚮往與渴望的優點。就讓我們從林志玲的婚嫁後，來看看男人們為什麼始終將她放在最理想的擇偶對象吧！
01.善良
林志玲致力於公益，這早就已經不是新聞，無論是大手筆的捐款、蓋學校，又或者是身體力行出席各大公益活動，也被慈善機構評選為「最具影響力明星慈善家」，而她僅謙卑地說著：「在有能力的時候做應該做的事」，一再顯示她的愛心與善良。
但她的善良不只是在大愛，在私底下對待每個人也都溫柔以待，從來沒有任何耍大牌、不敬業等負面新聞，更多的只有工作人員與合作藝人對她的稱讚而已。所以，如果妳也能保持這樣表裡如一，且有顆柔軟而善良的心，男人也會很想保護與珍惜妳。
02.孝順
有人問，為什麼林志玲不像其他大牌藝人，舉辦奢華的世紀婚禮或者浪漫海島婚宴，而是選在家鄉台南的宗祠，如平常人家般的傳統婚禮？在和老公的誓詞，她說：「我最愛的良平，這個地方承載我爸爸的愛情，和我童年的回憶，謝謝你願意這麼溫暖的牽著我的手，回到這個原點，從這裡出發共築家庭。」此外，由於媽媽吳慈美近年遭受阿茲海默症之苦，林志玲也希望藉由這熟悉的地點，能幫助媽媽的病情。連終身大事都還是為家人著想，這樣的孝順不僅感動丈夫，也征服我們所有人。
孝順這個優點，有時候放到愛情裡反而就變成負面詞彙，然而，無論男女，如果連「孝順」愛他一生的家人都做不到，那又憑什麼相信他能夠愛伴侶一生呢？反過來說，如果連見過妳最好與最壞一面的家人，妳都能孝順且不厭其煩與他們相處，這樣的性格，男人自然就會把妳放在「必娶」的選項裡。
03.美貌
我知道這點是廢話，也是絕大多數人會先注意到她的一點，但我們也都無法否認男人對於女人的外表，實在有無法取代的重視。只是，不是每個人都可以天生生得好皮囊，但至少無論男女，都該做到基本的保養和裝扮。
歲月沒有在林志玲身上留下痕跡，這絕對不只是靠天生麗質，她曾透露自己每天都會喝下至少兩公升的溫水，幫助新陳代謝與排毒，不刻意節食，但每天至少花30分鐘運動和健身。保養也會做到確實，甚至盡可能不吹冷氣勤做保濕等等。如果這些習慣妳都能做到，加上適當的打扮，讓外在維持在連妳自己看了都滿意的水準，才能與妳的內在相得益彰，而男人也會對妳念念不忘。
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04.高EQ
林志玲與高EQ幾乎已經劃上等號，身處在演藝圈裡，必然就得面對許多莫名的新聞與流言，甚至記者針對性的問話和試探，卻幾乎都沒有看過她惡言相向，更多的是看她笑笑帶過，或者隱忍著淚水去慢慢解釋。
生活上總會充斥太多莫名其妙的事情，我們大可以大肆批判，或者武裝捍衛自己，但如果在愛情裡也總是用這樣的態度，勢必會消磨兩人的感情。尤其照許多案例來看女性較容易情緒化，所以倘若妳都能將事件消化，用高EQ去面對，而不是用那些一哭二鬧三上吊的招式，展現妳的理性與氣度，男人怎能不被妳收服。
05.善解人意
在這場婚禮中，林志玲不僅包下婚宴會場隔壁的甜點店，做為親友休息享用甜點的地方，包括婚宴場地與伴手禮，也都充滿台灣與日本的元素，甚至她知道附近記者與民眾都等候多時，還特別百忙中與丈夫先與在場的人揮手致意，都足以見得她貼心的一面。
此外，在許多活動場合若搭配男藝人，可以發現她會著平底鞋，甚至合照時微彎曲自己的膝蓋，就是不希望自己高挑的身材成為對方的壓力。在談論到老公時，她也不斷稱讚對方，給足老公面子。
能在小地方展現貼心，對絕對多數的男人是最沒有抵抗力的，所以如果妳也能慢慢培養這樣的善解人意，男人是很難不被吸引的。
男人OS：林志玲結婚了，我也失戀了。唉，沒事。