台北「三貓地區」藏淺山物種　穿山甲、麝香貓都有！

提到貓空，作為臺北休憩生活的一環，不少遊客想到的是體驗木柵鐵觀音茶及特有的茶山文化，又或者是優人神鼓劇場和指南風景區的幽靜體驗…。臺北市立動物園於今年展開三貓生態踏查計劃，為臺北市政府串連動物園區、貓空纜車與貓空商圈的「三貓」觀光量能，擴展出新的生態保育面向。
臺北市立動物園（大貓熊）、貓纜及貓空統稱「三貓」，同樣位處雪山山脈北端與臺北盆地的交界地帶，三貓地區保留了許多原始的自然生態環境與多樣的棲地型態，是野生動物們的最佳棲息場所。過去貓空曾是北部最大的茶葉產地之一，人類活動開發歷史已久，農田、竹林、茶園的開墾及農藥使用對原生環境不免造成影響與衝擊，但隨著生態保育意識抬頭，農民逐漸提高有機生產與生態友善耕作的比例，在近幾年的臺北市生物多樣性調查資料裡，更顯示有保育類動物出沒其間。
臺北市立動物園期盼能透過三貓生態踏查計劃，為貓空的淺山環境建置生態資料庫，透過文獻蒐集與樣區調查的珍貴資料規劃出該地區的關注物種和生態地圖，並於今年九月調查結束後，藉由踏查成果組織生態營隊、工作坊與課程，增進在地居民、農民、消費者對貓空地區的生態環境與產業的重視，同時也豐富民眾在三貓地區遊憩的體驗。
目前調查樣區的紅外線自動照相機，已記錄到食蟹獴、麝香貓、白鼻心、鼬獾、穿山甲、山羌、台灣獼猴、藍腹鷴……等多樣臺灣特有種與保育類動物，以穩定的族群數目出沒在三貓地區的淺山地帶與農田周圍，留下牠們的足跡、排遺、獸徑與窩穴。調查團隊未來也將持續在次生林帶、水域、茶園進行物種觀測，期許透過踏查計劃展現淺山生態的平衡和多樣性，和人類土地農業經濟文化得以相輔相成的共生與連繫，達到「生態、生產、生活—三生一體」的永續目標。（編輯：李惠婷）