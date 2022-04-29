另類宣傳！俄美女團著「Z」字護士服擺拍 鼓勵軍隊侵烏
俄烏戰爭持續，隨著俄國內部與國際譴責聲浪浮現，克里姆林宮掌權者發起一場另類宣傳活動，以爭取民眾對戰爭的支持，找來一群在當地小有名氣的網紅或模特兒，以性感的護士服扮相，為俄軍士兵們加油打氣。
綜合《每日郵報》、《每日星報》等外媒報導，雖然Instagram已在俄羅斯境內被禁止，但有群年輕貌美的俄羅斯女性，仍試圖透過VPN等方式，在該平台上發布了自己美照，她們身著懷舊風護士服，袖子和帽子上還有顯眼的「Z」字樣，正是在俄烏戰爭中，被視為侵略象徵的符號，經常能在駛入烏克蘭的俄軍坦克和裝甲車輛上看到。
報導指出，這群女性被稱為「勝利姊妹」，她們當中有人是俄軍的妻子或女友，也有人是具一定社群影響力的網紅、模特兒或演員，包含有3萬多名IG或抖音粉絲的碧雅科（Alyona Boyko），以及2020年盧干斯克小姐選美比賽亞軍的奧克羅柯娃（Ｍaria Okorokova），還有人是醫學院或法學系的學霸。
這些面容、身材姣好的女子，在社群網站上搔首弄姿，喊出：「最重要的是不放棄，儘管困難重重，但要變得更強大」、「艱難的時光總會過去，遲早一切都會好起來」的口號，她們的照片頻繁出現在IG和俄羅斯社交媒體網站「VKontakte」上。
報導提到，「勝利姊妹」試圖說服俄羅斯的年輕人，戰爭有其必要性，希望提高俄軍和分離主義戰士的士氣，特別有關俄軍入侵部隊的士氣低落，投降或憤怒士兵襲擊長官的消息層出不窮。