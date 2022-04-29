正妹臉紅通通　醫：「酒糟性皮膚炎」惹禍

23 歲陳姓正妹近來飽受臉頰紅腫及滿臉膿皰之苦，原以是青春痘作祟，但擦藥、砸大錢買化妝品保養都未改善，經來院求診，檢查後發現有大量蠕形蟎蟲寄生毛孔，確診為「酒糟性皮膚炎」惹的禍，所幸經以藥物治療、改善生活及飲食習慣等多管方式齊下後，終於度過蟲蟲危機，讓她有「臉」見人。

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亞洲大學附屬醫院皮膚科主治醫師方心禹表示，陳女就診時臉頰兩側不僅紅腫，甚至還布滿大小不一丘疹，患者也坦言一年來臉頰泛紅情況越來越明顯，甚至還長出大小不一的丘疹，吃藥、擦藥都不見改善，心情低落到「都不敢拿下口罩，真的很沒有自信」。

經檢查後，發現患者因先天體質關係，本身皮膚神經血管活性不穩定，加上處於悶熱環境及長期睡眠不足，飲食上更偏好辛辣、含酒精的刺激性食物，以致於皮膚產生紅、熱、癢、刺等症狀，同時合併蠕形蟎蟲共生狀態失衡，因此確診為「酒糟性皮膚炎」，同時合併第一型（紅斑血管擴張型）及第二型（丘疹膿疱型）酒糟。

醫師方心禹說，酒糟性皮膚炎是一種皮膚慢性發炎性的疾病，好發於20歲到60歲的女性，患者三不五時臉就會泛紅，甚至還會發熱、發癢、脫皮、粗糙、血管擴張，再嚴重一點的情況甚至會造成皮膚腫脹以及硬塊，通常好發在中臉位置，包含額頭、鼻子、臉頰兩側及下巴等部位。

方心禹強調，蠕形蟎蟲共生狀態失衡是加劇酒糟症狀的原因之一，蠕型螨蟲是一種皮膚寄生蟲，正常情況下會寄生在皮膚上，不會造成影響，但一旦蟲量太多，便可能將毛囊撐大，引起免疫發炎反應，進而變成酒糟，容易在患部生成丘疹膿皰，因常被誤診為濕疹而使用類固醇治療，長久下來反而會讓病情更加惡化，但目前已可使用殺蟲藥物，有效控制症狀。

方心禹建議，除使用藥物外，也要維持正常生活作息與穩定情緒，避免過度日曬及冷熱環境，減少辛辣刺激、含酒精以及過熱的食物，平時可使用非鹼性皂類、無香料色素、無精油植萃的洗臉產品，一天清潔一到兩次即可，同時也少用面膜、化妝水及去角質產品。