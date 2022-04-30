黑幫情史成汙點！獲王子深情相護　甘願守寡的王妃梅貝爾

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能說4國語言（荷蘭語、法語、英語、西班牙語）的梅貝爾，去過荷蘭外交部實習，也在聯合國當過義工，年紀輕輕就自己創立了非政府組織—歐洲和平行動理事會（European Action Council for Peace in the Balkans），以及荷蘭戰爭兒童基金會（War Child Netherlands）、終止各地童婚行為的「女孩不是新娘」（Girls Not Brides），還在荷蘭銀行和知名石油公司「殼牌」工作過，無論學識還是經歷都相當優秀。
後來，梅貝爾在朋友的介紹下，認識了荷蘭畢翠絲女王（Beatrix, Queen of the Netherlands）的次子，弗里索王子，2人逐漸走到一起，並於2003年6月30日宣布訂婚消息。然而，荷蘭內閣並未就這樁婚事徵得議會的許可，導致2人婚事受阻，根據荷蘭當地法規，王位繼承人要結婚，就需要得到議會批准，否則無法成事。
也許有人會問，梅貝爾雖然不是王公貴族，但家世、學歷都不差，還有豐富的國際工作經驗，並不需要貪圖王室的資產，為何就不能嫁給王子。然而，問題的癥結點在於，梅貝爾被傳曾與「阿姆斯特丹教父」、黑幫老大布魯因司瑪（Klaas Bruinsma）有過一段情，未來的王妃竟然當過黑幫老大的女人，讓大多數國民都無法接受，儘管梅貝爾聲稱，自己與布魯因司瑪並未有過「親密關係」，但黑幫頭子的前保鑣跳出來證實，加上內閣認為梅貝爾沒有完全依照事實陳述，婚事一度僵持不下，直到弗里索王子決定，放棄王位繼承權（排在其兄威廉-亞歷山大王子之後）。
弗里索王子沒有成為國王的可能性，也就意味著梅貝爾不會當上未來的國母，2人終於在2004年步入禮堂。婚後他們搬到倫敦居住，同樣具有優秀學識和專業能力的弗里索王子，身為東歐最大的低成本航空公司「Wizzair」創始股東、跨國投資銀行高層、荷蘭大型電子支付公司的股東，加上梅貝爾也在國際非政府組織擔任要職，深獲南非前總統曼德拉（Nelson Mandela）賞識，就算沒了王位繼承權，靠自己照樣能過上好日子，還接連生了2個可愛的女兒，一家4口過的相當幸福。
可惜，這個小家庭的幸福時光並不長久，2012年2月17日，弗里索王子在奧地利萊希滑雪時，不幸遇到雪崩而受傷，因缺氧過久導致昏迷不醒，輾轉被轉送到英國、荷蘭的醫院治療，經過近1年半的昏迷，最後在2013年8月12日逝世，終年44歲。
丈夫猝然離開，讓愛笑的梅貝爾變得鬱鬱寡歡，一度消失在大眾視野，再度現身後也蒼老了許多，這也難怪，失去了那個寧捨江山也要保護自己的男人，才40多歲就守了寡。不過，梅貝爾王妃畢竟是位堅強的女性，幼時喪父、中年喪夫，讓她被部分有心人士視為剋星，還曾因為黑歷史被曝光，遭受眾人的指指點點，這一切都磨出她的堅忍不拔，因此不到幾年，她就重新調整好自己，繼續為慈善和社會貢獻，為廣大的兒童和婦女發聲。
化悲傷為力量，投身大眾事務的梅貝爾，憑藉著過人的智慧、勇氣，以及弗里索王子對她的愛，重新站起來面對人生，不只激勵了各地女性，也讓荷蘭人民對她有了新的看法，不再只計較她的黑歷史，而是將她視為精神榜樣，也是荷蘭人心目中，最為人美心善的王妃。