西瓜「一人口皿50」啥意思？網看30秒不懂 正解全場崩潰
近日台灣天氣逐漸轉熱，許多人除了紛紛開啟冷氣對抗外，也會選擇吃一些清涼食物來消暑，而除了剉冰、飲料外，「西瓜」肯定也是一個熱門選擇，不過近日有民眾分享，他注意到某攤販有在賣西瓜，但上前一看，卻發現價目表上寫著「一人口皿50」，許多網友看了也滿頭問號。
一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」分享一張照片，並表示自己「愣了一下」，圖中可見，某店家將西瓜切好裝盒後，放在紅色托盤上展示販賣，此外，老闆還貼心的用紙板自製價目標示牌告知價格，但原PO仔細一看，上方竟然寫著「一人口皿50」，也讓他瞬間困惑。
該片貼文經由「爆料公社」轉發後，已經吸引萬人按讚朝聖，網紛紛留言「這什麼意思？是在寫韓文嗎」、「突然懷疑自己看不懂中文」、「我看了30秒，還是不懂」、「看很久、想很久~我以為我太常打字，都把字給忘了」、「我很認真的研究...盒子裡的東西」、「老闆文學造詣太高，放棄理解了」。
不過，也有不少網友看出，老闆真正的意思是「一盒50」，並直言「一盒50啦，筆畫離太遠」、「我就問，這國文是體育老師教的嗎」、「行銷鬼才，寫太正常就沒那麼多人關注這些西瓜了」、「我看成吞血50」、「『一人口皿』看了30秒才懂」、「一盒50會不會太貴」、「成功製造話題，但一盒50買不下手耶」。（編輯：張志浩）