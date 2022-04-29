蘇志燮的男神宣言　婚姻一旦開始就要走到最後

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蘇志燮出道以來只與女星金賢珠談過4年秘戀，分手之後遂決定不再公開戀情，「等到想結婚的那一天，我就會公開。」當初認愛太太趙恩靜時，蘇志燮提到為什麼會選擇將她公開，「不管發生什麼事情，她都會陪伴在我的左右，默默給予我很大的力量。」
新聞出來時，朋友好奇問我：「大明星是不是都這樣呀？只喜歡選擇那種乖乖聽話、不吵不鬧的女孩在身邊。」
我回答，其他男明星我不曉得，但感覺上，蘇志燮應該不是。
「家庭很重要，婚姻一定要和睦而且透明。結婚就是像做作業，一開始寫了就要努力做完。」
蘇志燮是單親家庭長大，父母因為宗教信仰不同離婚，蘇志燮與姊姊的監護權都歸給母親。身為家中唯一男丁，蘇志燮國中開始就打零工補貼家用，他接受韓媒專訪時說：「我不會想要回到過去，因為過去太痛苦了。」
有了父母的前車之鑑，蘇志燮始終嚮往從一而終的感情，認為婚姻不該拿來開玩笑。
他在出版書籍《蘇志燮：陪你每一天》裡頭寫道，很多粉絲都會取笑他每次被記者問到「理想型」時，都是一概回覆「有氣質」，可是氣質的定義是什麼？
他說：「感情看的不會只有一個地方，是要看整體的，所以你們不會從我這邊得到『具體』的答覆。」
請君莫羨解語花，腹有詩書氣自華。當我們稱讚一個男性或女性「有氣質」的時候，多數是他們的思想夠有見解、觀察力強，懂得用適當的方式去安慰人。
蘇志燮一直想尋找的對象，不過就是「懂他的人」罷了。
選擇婚配對象時，多數人都免不了去看對方的經濟條件、外型，以及夠不夠忍讓自己、能不能配合自己等等。
有多少人會去仔細思考：這個人懂我嗎？甚至，我懂他嗎？
繼續延伸分析，我們又會發現：想讀懂一個人的心，前提無非就是「我願意」，畢竟世界上沒有人能真的理解另外一個人。
那份「願意」的心念，才是最重要的。
連蘇志燮自己都說：「生活中如果有個能夠互相理解的人陪伴在身邊，願意聆聽或分享，這樣的生活應該會更好吧。」
蘇志燮的右手內側有刺青，刻著「享受人生，友愛他人」，勉勵自己在過好自己的生活之餘，也能發自內心願意關懷、體貼別人。
當你希望自己成為這樣的人，自然會嚮往另一半也能和你擁有相同的信仰。
回到蘇志燮選擇娶趙恩靜為妻的理由，除了女方很信賴他、陪伴他、給予他很強大的力量，但重要地是，他終於找到了一個「願意雙向付出」的感情吧！
「蘇志燮遇到了珍貴的緣分，並結下百年契約。基於對彼此的信賴與愛，決定選擇彼此作為生涯的伴侶。」
一段美好的關係，是建立在雙方都「願意」，沒有誰委屈誰。祝福蘇志燮，也祝福大家也能遇到這樣的關係。
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