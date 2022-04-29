境外移入增 陳時中：高過頭！來自這2國須落實搭機查核
中央流行疫情指揮中心今（29）日公布國內新增11974例COVID-19本土個案及339例境外移入，其中境外移入達到339例算是近期的較高峰，21抵台長程航班的入境篩檢陽性率高達16.25％，讓陳時中直言「高過頭了」，點名菲律賓與越南的機場要調查採檢程序是否落實。
陳時中說明，昨日有21班次長程航班抵台，落地採檢的陽性率高達16.25％，其中來自越南與來自菲律賓的陽性率更是超高，有一班來自越南的航班陽性率竟達到34.19％，而菲律賓也有一班航班的陽性率高達26.42％，幾乎等於飛機乘客每3、4個人就有一位確診。
鑑於已有要求旅客搭機前提供陰性證明，為何還會出現如此之高的確診比率，讓陳時中直呼「實在高過頭」，會請外交部和機場相關部門聯繫，確認查核採檢程序是否有落實。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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