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境外移入增　陳時中：高過頭！來自這2國須落實搭機查核

▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫情狀況。（圖／指揮中心）
▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫情狀況。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-04-29 14:47:55

中央流行疫情指揮中心今（29）日公布國內新增11974例COVID-19本土個案及339例境外移入，其中境外移入達到339例算是近期的較高峰，21抵台長程航班的入境篩檢陽性率高達16.25％，讓陳時中直言「高過頭了」，點名菲律賓與越南的機場要調查採檢程序是否落實。

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陳時中說明，昨日有21班次長程航班抵台，落地採檢的陽性率高達16.25％，其中來自越南與來自菲律賓的陽性率更是超高，有一班來自越南的航班陽性率竟達到34.19％，而菲律賓也有一班航班的陽性率高達26.42％，幾乎等於飛機乘客每3、4個人就有一位確診。

▲指揮中心說明入境採檢狀況。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明入境採檢狀況。（圖／指揮中心）
鑑於已有要求旅客搭機前提供陰性證明，為何還會出現如此之高的確診比率，讓陳時中直呼「實在高過頭」，會請外交部和機場相關部門聯繫，確認查核採檢程序是否有落實。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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