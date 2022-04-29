疾管署秘書確診！署長周志浩居隔中 陳時中：他身體無礙
指揮中心疫情監測組組長、疾管署長周志浩今（29）日缺席防疫記者會，原來是因為疾管署有秘書確診，周志浩被列為密切接觸者因此目前正在居家隔離中。陳時中透露，目前周志浩身體沒有大礙，而指揮中心其他同仁都已進行採檢，目前結果均為陰性，會持續落實自我健康監測。
中央流行疫情指揮中心今(29)日表示，疾病管制署主任秘書室昨(28)日一名同仁因有呼吸道症狀，經快篩為陽性，疾管署已在第一時間協助安排該位同仁就醫，目前居家照護中；並匡列6位密切接觸者(含指揮中心疫情監測組組長周志浩)，採檢結果均為陰性，目前健康狀況良好，刻正進行居家隔離。
指揮中心表示，為確保其餘人員健康安全，已安排同樓層但工作區域未重疊、非密切接觸者之指揮中心發言人莊人祥及醫療應變組副組長羅一鈞進行採檢，結果均為陰性，將持續落實自我健康監測。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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