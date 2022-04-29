COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

疾管署秘書確診！署長周志浩居隔中　陳時中：他身體無礙

▲中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2022-04-29 14:33:59

指揮中心疫情監測組組長、疾管署長周志浩今（29）日缺席防疫記者會，原來是因為疾管署有秘書確診，周志浩被列為密切接觸者因此目前正在居家隔離中。陳時中透露，目前周志浩身體沒有大礙，而指揮中心其他同仁都已進行採檢，目前結果均為陰性，會持續落實自我健康監測。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中央流行疫情指揮中心今(29)日表示，疾病管制署主任秘書室昨(28)日一名同仁因有呼吸道症狀，經快篩為陽性，疾管署已在第一時間協助安排該位同仁就醫，目前居家照護中；並匡列6位密切接觸者(含指揮中心疫情監測組組長周志浩)，採檢結果均為陰性，目前健康狀況良好，刻正進行居家隔離。

指揮中心表示，為確保其餘人員健康安全，已安排同樓層但工作區域未重疊、非密切接觸者之指揮中心發言人莊人祥及醫療應變組副組長羅一鈞進行採檢，結果均為陰性，將持續落實自我健康監測。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

中重症＋30　添2死亡個案！50歲男從「確診到不治」僅4天

快訊／本土確診＋11974！境外移入＋339　添2死亡個案

板橋7旬婦墜樓命案逆轉！逆子要嘸100元酒錢竟狠心推下樓

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀