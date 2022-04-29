COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

《紙房子：韓國篇》搶先看！史上最大宗搶案「全程直播」

▲《紙房子：韓國篇》預告將改寫史上最大宗搶案紀錄。（圖／Netflix）
▲《紙房子：韓國篇》預告將改寫史上最大宗搶案紀錄。（圖／Netflix）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-04-29 18:00:00

西班牙神劇《紙房子》締造全球累積67億小時觀看記錄，Netflix宣布將推出《紙房子：韓國篇》，除了日前已公布的劉智泰、朴海秀、全鐘瑞、張允柱等人參演，今（29日）預告這次將改寫史上最大宗搶案紀錄，打造世界第一的直播節目震撼人心。

我是廣告 請繼續往下閱讀
《紙房子：韓國篇》除了邀請到劉智泰飾演貫穿全劇的鬼才「教授」，《魷魚遊戲》朴海秀飾演「柏林」，百想影后全鐘瑞飾演「東京」，國際名模張允柱飾演「奈洛比」之外，還有演員群金倫珍、李元鍾、朴明勳、金聖午、李主儐、李玹雨、李奎浩、金志勳齊聚劇中，龐大、豪華的演出陣容備受影迷期待。

《紙房子：韓國篇》劇情描述天才戰略家和具有不同個性與能力的強盜們，面對異想天開的變數一點都不畏懼，反而展開史上罕見的綁架多名人質最大宗搶案。今主海報與上線日期預告影片公開，飾演「教授」一角的劉智泰語氣強硬表示：「犯下大案子的強盜，可以改變世界，甚至成為英雄。」展現策劃世紀劫持案並網羅各種強盜在一起的首腦野心，並發下豪語說：「我們要犯下史上最大宗搶案，大眾會看著這場世界第一精彩的現場直播節目，還會為我們加油。」

預告中，「強盜團」的完整造型也首度曝光，除了紅色連身衣褲，如同《紙房子》引用西班牙國寶級藝術畫家達利的模樣設計面具，象徵對抗不公的體制；《紙房子：韓國篇》中的面具則使用韓國第121號國寶「河回面具」裡的「貴族（兩班）」面具，「河回面具」是展現韓國傳統美的代表之一，據傳是在距今近1000年前的高麗中期，因安東河回村受瘟疫之害而開始製作面具來求平安，「貴族」面具就是當時總共製作的13種面具其中一種，又由於外型線條柔和，仰看時是大笑表情，俯看又變成憤怒表情，宛如調侃生活辛酸的模樣而成為大眾知曉的面具。《紙房子：韓國篇》共兩部，第1部共6集，將於6月24日在Netflix上線。

▲《紙房子：韓國篇》的面具是使用韓國第121號國寶「河回面具」裡的「貴族（兩班）」面具。（圖／Netflix）
▲《紙房子：韓國篇》的面具是使用韓國第121號國寶「河回面具」裡的「貴族（兩班）」面具。（圖／Netflix）
▲劉智泰飾演教授（左上至右下）朴海秀飾演柏林、全鐘瑞飾演東京、李元鍾飾演莫斯科。（圖／Netflix）
▲劉智泰飾演教授（左上至右下）、朴海秀飾演柏林、全鐘瑞飾演東京、李元鍾飾演莫斯科。（圖／Netflix）

「最美小三」剛花19億當玄彬孫藝真鄰居　脫內衣賣衣賺錢

玄彬、孫藝真不忍了！公共場合摟摟抱抱　超羞過程全曝光

連千毅女郎9秒愛撫片瘋傳　4.5萬人上車：真的受不了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀