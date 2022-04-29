《紙房子：韓國篇》搶先看！史上最大宗搶案「全程直播」

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《紙房子：韓國篇》劇情描述天才戰略家和具有不同個性與能力的強盜們，面對異想天開的變數一點都不畏懼，反而展開史上罕見的綁架多名人質最大宗搶案。今主海報與上線日期預告影片公開，飾演「教授」一角的劉智泰語氣強硬表示：「犯下大案子的強盜，可以改變世界，甚至成為英雄。」展現策劃世紀劫持案並網羅各種強盜在一起的首腦野心，並發下豪語說：「我們要犯下史上最大宗搶案，大眾會看著這場世界第一精彩的現場直播節目，還會為我們加油。」
預告中，「強盜團」的完整造型也首度曝光，除了紅色連身衣褲，如同《紙房子》引用西班牙國寶級藝術畫家達利的模樣設計面具，象徵對抗不公的體制；《紙房子：韓國篇》中的面具則使用韓國第121號國寶「河回面具」裡的「貴族（兩班）」面具，「河回面具」是展現韓國傳統美的代表之一，據傳是在距今近1000年前的高麗中期，因安東河回村受瘟疫之害而開始製作面具來求平安，「貴族」面具就是當時總共製作的13種面具其中一種，又由於外型線條柔和，仰看時是大笑表情，俯看又變成憤怒表情，宛如調侃生活辛酸的模樣而成為大眾知曉的面具。《紙房子：韓國篇》共兩部，第1部共6集，將於6月24日在Netflix上線。