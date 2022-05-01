NBA／擋拆天才們很頭痛　防守者在首輪的勝利能持續嗎

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事實上，Young不是今年唯一效率下降的菁英擋拆持球者，去年季後賽場均使用最多的Ja Morant(18次)，今年首輪也幾乎場均少打了將近5次，每回合得分效率從1.13跌到0.92。
去年季後賽場均使用8次以上的擋拆持球人，只有2人每回合得分率在0.9以下，分別是Derrick Rose(0.89)和Kemba Walker(0.62)；但今年超過8次的12人中，卻有9人每回合得分率不到0.9。
防守端如此快速的重新佔上風，讓人有些吃驚。似乎說明了聯盟各隊的調整速度相當快，去年這些球星們利用擋拆進攻為自己和球隊進找到得分機會。然而本季相同的情況下，他們已無法如同上一季那樣隨心所欲。
在系列賽結束後受訪時，Young表示自己從來沒遇過這樣的防守，熱火利用他們強壯的後場亦步亦趨的緊跟著他，然後再利用鋒線的靈活性伺機夾擊。Erik Spoelstra為此幾乎放棄防守弱側底角三分，大量堆積強側，讓老鷹持球者突破的路上都是人。
在這樣的情況下，老鷹球員必須做好轉移球，然而高大的鋒線讓他們只能拉高傳球幅度，如此所增加的時間，將可讓熱火球員提前回到位置上。這樣策略性的增加某一側的厚度，來讓持球者失去空間，在2008年的塞爾提克身上就能見到了。
這樣的方式大概不可能一直限制住這些天才持球者，不過在短期賽事中，雙方球隊比得就是調整，而顯然今年首輪打到現在，防守球隊略佔上風。
2006年擋拆戰術佔聯盟一支球隊平均約18%的分數來源，到2015年時這個數字上升到約27%，而如今這個數字只會更高。作為現代籃球進攻戰術的第一把交椅，它本身有很高的調整空間和戰術端的豐富變化。許多球隊為了保護持球者，有時候不僅僅會使用多個掩護者，甚至會在真正的戰術執行之前，先進行一次「幽靈掩護(Ghost)」欺騙對方的防守，來達成戰術意圖。
目前確定進入到季後賽次輪的球隊中，仍然有許多擋拆高手，Chris Paul、Luka Doncic、Stephen Curry、Jimmy Butler等人都擁有極強的得分爆發力。而Monty Williams、Steve Kerr和Spoelstra也都是享譽已久的戰術大師。或許在下一輪，我們就可以看到來自進攻端的積極回應。