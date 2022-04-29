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堅持全國動態清零！不開放地方變通　北京否認拖垮經濟

▲中國新冠疫情呈現多點爆發，動態清零政策面臨嚴峻挑戰，但北京仍堅持動態清零才是抗擊疫情的不二法門。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國新冠疫情呈現多點爆發，動態清零政策面臨嚴峻挑戰，但北京仍堅持動態清零才是抗擊疫情的不二法門。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-04-29 14:56:21

中國新冠疫情持續，中國國務院新聞辦公室29日上午舉行新聞發布會，對於「動態清零」爭議以及對經濟發展的負面影響，中國國家衛生健康委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年表示，疫情和病毒才是拖累經濟的罪魁禍首，而非動態清零。

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綜合中媒報導，梁萬年聲稱，動態清零最終的目標，是最大限度的保護民眾身體健康和生命安全，同時也要最大限度的保護社會經濟發展和正常的生產生活，2者之間相互協同，而非對立，動態清零的總方針，是要求各地結合疫情的特點、發展的不同階段以及當地的社會經濟等方面的情況，在有效的前提下，既精準抗疫，又平衡經濟發展正常的生產生活，平衡的過程實際上就是一個動態的過程。

梁萬年認為，看待這種平衡，抗疫和經濟發展之間關係的時候，應以宏觀、群體及動態的視角來看待，處理好短期和長期、局部和整體、個體和群體的關係，在實行某些具體策略時，也許短期之內會犧牲部分人民生活的便利性，或使局部地區短期經濟受到一定影響，但卻可以換取最廣大地區、最廣大人民的正常生產生活和經濟發展。

中國國家衛健委副主任李斌則強調，動態清零是中國防控疫情的制勝「法寶」，也是當前中國疫情防控務必守住的底線，面對一場百年不遇的大疫，身為人口大國的中國，如果放鬆疫情防控，放任病毒傳播，勢必會在短期內造成大量人群被感染，進而出現大量重症和死亡病例，嚴重擠兌醫療衛生資源。

李斌也聲稱，疫情防控是一場總體戰，必須增強「大局意識」、堅持「全國一盤棋」，如果個別地方「動態清零」不堅決果斷，搞變通，病毒就可能在當地生根，導致當地疫情迅速擴散甚至外溢，出現跨區域的傳播，造成人民生命財產的重大損失，嚴重影響經濟社會的發展。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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