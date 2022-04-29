堅持全國動態清零！不開放地方變通　北京否認拖垮經濟

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梁萬年認為，看待這種平衡，抗疫和經濟發展之間關係的時候，應以宏觀、群體及動態的視角來看待，處理好短期和長期、局部和整體、個體和群體的關係，在實行某些具體策略時，也許短期之內會犧牲部分人民生活的便利性，或使局部地區短期經濟受到一定影響，但卻可以換取最廣大地區、最廣大人民的正常生產生活和經濟發展。
中國國家衛健委副主任李斌則強調，動態清零是中國防控疫情的制勝「法寶」，也是當前中國疫情防控務必守住的底線，面對一場百年不遇的大疫，身為人口大國的中國，如果放鬆疫情防控，放任病毒傳播，勢必會在短期內造成大量人群被感染，進而出現大量重症和死亡病例，嚴重擠兌醫療衛生資源。
李斌也聲稱，疫情防控是一場總體戰，必須增強「大局意識」、堅持「全國一盤棋」，如果個別地方「動態清零」不堅決果斷，搞變通，病毒就可能在當地生根，導致當地疫情迅速擴散甚至外溢，出現跨區域的傳播，造成人民生命財產的重大損失，嚴重影響經濟社會的發展。
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