特企／醫藥官聯合！「三隻小豬棄喘記」導正氣喘用藥觀念

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今年的世界氣喘日是5月3日，呼應全球氣喘倡議組織(Global Initiative for Asthma, GINA)今年的宣導主題「Closing Gaps in Asthma Care－縮減氣喘照護差距」，加上新冠肺炎疫情也促使民眾更加關注肺部健康，衛生福利部中央健康保險署偕同台灣胸腔暨重症加護醫學會、中華民國診所協會全國聯合會、社團法人臺灣臨床藥學會，聯合首推創新易懂的「三隻小豬棄喘記」，盼藉此導正氣喘患者錯誤用藥觀念。王鶴健教授以三隻小豬故事為比喻，氣喘的治療如同小豬蓋房子，而氣喘的發作猶如地震無法預測何時到來。意即氣喘患者若使用「緩解用吸入劑(急救)」，僅能在急性發作時短暫緩解，甚至容易過度依賴以致用量越來越大，就像蓋草屋的豬大哥，雖然完工快速卻治標不治本，使用再多的茅草也無法加固，遇到地震時房子仍會坍塌；反之，若平常遵照醫囑規律使用含「吸入型類固醇」的吸入劑做好日常保養，從根本抗發炎，治療就如同豬小弟蓋磚房般穩固，有結實的地基磚牆支撐，有效治本控制氣喘。王鶴健教授表示，透過這樣淺顯易懂的觀念，希望可以協助所有年齡層的患者了解兩種吸入劑的配置方式，才能避免將自己置於氣喘急診住院的風險中。
醫院警示系統為正確用藥把關 「吸入型類固醇」從根本抗發炎治療才穩妥
台灣胸腔暨重症加護醫學會呼吸道委員會副主委、亞東醫院胸腔內科主任鄭世隆教授表示，為更全面把關氣喘患者的用藥行為，亞東醫院今年推出「氣喘治療『緩解用吸入劑(急救)』」警示系統，醫師看診時，若遇到過去一年已處方3支以上「緩解用吸入劑(急救)」的患者，系統會立即跳出警示訊息，不僅可以協助醫師即時評估處方建議，也可藉機衛教患者「吸入型類固醇」從根本抗發炎、鞏固氣喘治療的重要性。
鄭世隆教授也分享一名氣喘患者案例，42歲的謝先生是一名保險業務經理，由於長期氣喘控制不佳，擔憂若遇緊急狀況會影響工作，常至不同醫療院所就診並要求醫師處方「緩解用吸入劑(急救)」，也在生活空間各處備有急救用藥，逐漸養成氣喘一發作就依賴「緩解用吸入劑(急救)」的習慣，反而將醫師開立的「吸入型類固醇」棄置不用。長期下來，使用「緩解用吸入劑(急救)」的次數越發頻繁，更有幾次急性發作時嚇壞同事客戶。所幸，透過醫院警示系統即時發現，並經過「棄喘不氣喘」等學會推廣衛教資料說明正確用藥觀念，謝先生才了解長期規律使用「吸入型類固醇」的重要性，進而改變用藥行為模式，終於得以穩定控制氣喘，大幅改善氣管發炎狀況，重返職場成為金牌業務。
氣喘患者醫囑遵從性低 錯誤用藥行為恐造成健保資源浪費
衛生福利部中央健康保險署李伯璋署長表示，台灣氣喘患者急診住院比例仍有改善空間，除了希望患者正視錯誤用藥方式帶來的負面影響，也建議患者平時也應善用健保資源，小病到診所看、大病到醫院看，落實分級醫療以提升照護品質，才有機會降低反覆氣喘急診住院所造成的醫療資源浪費。中華民國診所協會全國聯合會陳宏麟理事長表示，新冠肺炎疫情影響全球，台灣民眾對於肺部健康也越加關注，自2021年至目前為止，參與健保氣喘照護計畫的基層診所也已增加228間，可見基層診所、學會及政府宣導成果豐碩。
醫師、藥師、政府單位共同把關民眾用藥安全
根據衛福部於2021年統計之台灣氣喘患者用藥數據顯示，僅不到5成有使用「吸入型類固醇」治療氣喘 ，為避免氣喘患者不斷重複錯誤用藥習慣，社團法人臺灣臨床藥學會簡素玉榮譽理事長強調，藥師如氣喘用藥的安全守門員，不僅會協助優化健保資源分配，也會串聯醫院、診所及社區藥局攜手推廣氣喘用藥正確觀念，站在第一線守護患者健康。因應世界氣喘日的即將到來，王鶴健理事長分享，台灣胸腔暨重症加護醫學會、中華民國診所協會全國聯合會、健保署於去年底簽署為期2年的「健康肺氣喘神盾計劃」合作備忘錄後，在2.5個月內「棄喘不氣喘」衛教海報已推行至上千家醫療院所，包含236間醫院及849間診所，儘管疫情時時刻刻影響國人，未來仍會持續推廣正確觀念，減少反覆氣喘急診住院所造成的醫療資源浪費，把關民眾用藥安全，也期盼氣喘患者能借鏡「三隻小豬棄喘記」故事，理解以「緩解用吸入劑(急救)」短暫緩解氣喘症狀猶如易塌的草屋，並無長期保護效果，頻繁使用更容易造成氣喘反覆發作，建議遵從醫囑規律使用「吸入型類固醇」從根本抗發炎，才能如磚房般安全穩固，鞏固氣喘治療，維持日常保養才能真正達到氣喘控制。