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台北市副市長批「將帥無能累死三軍」！陳時中記者會駁斥

▲蔡炳坤痛批中央「將帥無能」，今天陳時中在記者會上反駁。（圖／指揮中心提供）
▲蔡炳坤痛批中央「將帥無能」，今天陳時中在記者會上反駁。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2022-04-29 15:55:25

指揮中心指揮官陳時中昨天（29日）宣布，BNT兒童疫苗（5-11歲）已簽約完成，預計最快將在5月中旬抵台，不料此消息引發北市副市長蔡炳坤不滿，認為會影響家長原本接種意願，同時也痛批中央「將帥無能，累死三軍」；對此陳時中今天反駁，認為此說法並不恰當，完成簽約立刻公布，不明白有何問題。

蔡炳坤昨天表示，兒童BNT疫苗要來了，但一則以喜一則以憂，因為北市才剛依中央指示，完成莫德納的校園接種計畫，結果消息一出，所有事前規劃恐都會出現變數。

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陳時中則反駁，此說法並不洽當，同時指出任何疫苗要讓學生接種前，本就有調查意願的程序在，即便在醫院接種也依樣，不論BNT、莫德納、高端都有不同的同意書，學校裡面大家統一作效率會比較高。

陳時中指出，BNT完成簽約，本就應該在第一時間與民眾報告，如果拖了2個月才講，那才是有問題，另外BNT比較晚來所以就一定要等，也沒有道理，現在疫情在發展的時候越早打越好。（編輯：陳苾暐）

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