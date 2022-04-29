崑大空設系在台江舉辦學習展 為第一個進駐的USR團隊

即日起至 5 月 8 日，台南台江文化中心舉行崑山科技大學空間設計系「慢。食。行。旅 -- 南關線上的飲食。文化。學堂」設計成果交流展，將階段學習的成果透過展覽的方式，向市民朋友展示公民治理的理念，崑山科技大學空間設計系並成為第一個進駐台江文化中心的大學社會責任推動（ USR ）團隊。

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▲空設系學生作品表達出對於台江地景想像（圖／記者張振興攝，2022,04,29）

「慢。食。行。旅 -- 南關線上的飲食。文化。學堂」展示，是透過觀察生活上的地景與流域， 重新進行人、土地與文化景觀的結合，這次崑大空設系 USR 團隊展示 的內容主題，包括曾文溪流域及養殖漁業的反思、來台江奉茶的環境設計、台江學習旅行的相關設施等等，皆為課程結合 USR 計畫的成果，希望透過展覽作為公民參與的議題，共同想像台江就是一所學校的理念。這次展覽以環保意識的方式佈展，用可回收、可重複利用之材料，在有限的時間下，因應現場光影條件快速佈展，不僅讓參觀民眾耳目一新，更幫助學生累積不同的實作經驗。