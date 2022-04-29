觀摩北市智慧城市作法！泰國新任駐台代表拜會柯文哲

隨著台灣和東南亞的互動密切，東南亞各國駐台代表陸續拜訪台北市長柯文哲，希望能吸取首都施政的相關經驗。泰國新任駐台代表曾德榮（Mr Twekiat Janprajak）在25日拜會台北市長柯文哲，並表示希望觀摩台北市政府推動智慧城市的做法，同時邀請柯文哲出席本週六（30日）的泰國文化節。柯文哲則説，泰國目前約有15萬台灣僑民，泰國美食也深受台灣民眾喜愛，建議可邀請泰國業者在北市多開設泰國商品專賣店，促進民生交流。





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曾德榮上個月自新加坡總領事一職升任駐台代表，甫結束入境檢疫期後，便首度至北市府拜會柯文哲，並提到泰國下月將舉行地方首長選舉，包括首都曼谷在內的多位市長候選人都把打造智慧城市當作重要競選政見，得知台北正大力發展智慧城市並在國際上取得領先地位，希望能藉機觀摩、交流；柯也邀請曾德榮率團擇期參訪北市府新成立的大數據中心，作為智慧治理的參考。





此外，深受台北市民喜愛的泰國文化節過去2年因疫情停辦，今年將在本週六於信義區香堤廣場再度登場，曾德榮也藉此機會當面遞交邀請函，請柯文哲出席開幕式，也期許未來恢復常態後，能年年在台北舉辦。





曾德榮也提到，估計在10年後，泰國也將如日本等地進入高齡或超高齡社會，希望可與台北交流長照政策，提早因應；而電動車及電動機車產業在泰國方興未艾，也有意願和臺灣廠商合作。柯文哲表示，兩地間交流首推文化與經貿領域，若有任何想法或規劃，北市都非常歡迎。





柯文哲指出，泰國目前約有15萬名台灣僑民，數量僅次於越南，是台灣人民在東南亞的重要據點，這些在泰台灣社群，很適合擔任兩地間的交流平台，且北市有許多泰國料理美食深受民眾喜愛，但坊間較少見泰國商品專賣店，日前馬來西亞已開設馬國食品超市，建議泰國業者也可來台北開設。





曾德榮也邀請柯文哲於疫情過後訪問泰國，並表示許多泰國人都準備好疫情趨緩後要來台灣旅遊，柯市長除表示歡迎外，笑稱「台灣想去泰國玩的人應該更多」，曾德榮也笑說，泰國旅遊經濟受疫情影響很大，非常歡迎台灣朋友來貢獻泰國的經濟發展。



