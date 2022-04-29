朱芯儀打完6次化療　2原因突悲觀「天要亡我」

朱芯儀選在38婦女節、36歲生日這天宣布罹患乳癌，癌細胞已轉移至淋巴，目前已完成6次化療，等待開刀，沒想到，近來疫情升溫，3個小孩停課在家，老公衛斯理又生病，讓剛做完化療的她，悲觀地說：「真的覺得天要亡我。」
本來預計上週做完第六次化療，要好好休息的朱芯儀，無奈本土疫情加劇，2子1女的學校全都停課，老公衛斯理又連續3天上吐下瀉，她一度心慌到快崩潰，但一轉念，覺得除了抱怨之外，做好準備更重要，「把時間放在謾罵跟抱怨上還不如找點事給孩子做」。
朱芯儀打趣地說：「疫情之下不要過度要求完美，放手讓孩子多點練習機會，降低父母焦慮，白話文就是，你老木我身體不舒服！都四年級了！你最好給我自己看著辦！」她說自己沒有特別幸運，3個小孩在家也是吵吵鬧鬧，「但適時讓他們練習自得其樂，平時讓他們營養均衡，抵抗力好一些，外面病毒細菌多就不要趴趴走，天氣熱，大家都相互理解跟體諒些」。
疫情讓官員、醫護人員、基層行政、老師、家長等更加辛苦地工作，朱芯儀說「只要我們各自做好，就是對別人最好的幫忙」，並標記「世界多亂我們都要穩住、媽媽潛力無窮、大家一起加油、小心防疫但勿過度焦慮」，正向發文獲得超過1萬人點讚。（編輯：楊穎軒）