特企／全國電子寵愛媽咪　滿萬送千再抽百萬家電！

母親節將近，在洋溢幸福氣氛的五月中，準備一份大禮向最敬愛的媽咪達感謝之意最適合不過了。為響應母親節，全國電子揪感心的在5/1至5/31間特別推出寵愛母親優惠活動，讓每一位偉大的媽媽們都能在屬於自己的節日中收到滿滿的心意。5/31前凡購買電視、空調，消費滿萬元即送1000元現金折價券。此外，購買空調亦可享原廠回饋最高8000元，和全國電子專業的空調總統級精緻安裝及8年免費延長保固。也可參與周末環保集點，獨家再加碼點數10倍送，最高回饋2000元。還可再申請政府貨物稅減徵，最高退2000元，讓消費者能夠以最高的CP值購入。而電視滿額則可再享SoundBar、掃地機或除螨吸塵器等好哩，購買空調或電視都可用72折的價格加購dyson清淨機。
而能減輕媽媽負擔的冰箱、洗衣機也是母親節的送禮首選。全國電子5月份推出購買冰箱、洗衣機可享五年免費延長保固，再加碼送出星巴克飲料券。此外，購買Panasonic品牌商品還可再抽百萬家電好禮，有機會帶走價值逾10萬的65型OLED 4K電視，讓民眾皆能再無負擔下，好好的去為感謝媽媽的辛勞，送禮送到媽媽心坎裡。
而母親節熱門的dyson也是多數人的送禮首選，購買dyson指定商品即可享滿萬元折千元，若購入Dyson熱銷的吹風機，還可再享30天滿意保證，讓母親們能好好享受。購買血壓計、電動牙刷、按摩椅等健康商品滿額可享家電好禮2選1，再抽LG電視或dyson美髮器等好禮。不僅如此，全國電子也有照顧到上班族群的媽媽們，對事業女強人最實用的電腦除可享5%回饋外，最低也有75折起的超值優惠價格，此外還可拿家中不使用的舊電腦至全國電子，舊換新還可再享最高折抵2000元。同時，買指定機種電腦，可再參加抽獎活動，有機會帶回超熱門的LA MER海洋拉娜經典乳霜，讓愛美的母親能多一份好禮。
全國電子表示，母親節優惠活動將為其長達一個月。除上述優惠外，還另有還銀行分期滿額最高回饋6000元，指定銀行再獨享9期0利率，想趁優惠檔期買個母親節禮物、替換家中老舊家電用品，都超適合在這一波好康滿滿的活動中出手。