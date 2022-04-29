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兒童確診個案視訊門診 兒科醫師守護寶貝的健康

▲新竹臺大分院小兒部陳麒年醫師與居家照護個案進行視訊診療。（圖／新竹臺大分院提供）
▲新竹臺大分院小兒部陳麒年醫師與居家照護個案進行視訊診療。（圖／新竹臺大分院提供）

記者蔡孟尚/綜合報導

2022-04-29 17:15:30

新竹臺大分院今(29)日表示，新竹縣市迄今已累計超過1,000位以上的COVID-19確診病例，新竹臺大分院生醫醫院針對新竹縣確診個案提供居家關懷服務。近日來新竹縣確診民眾將陸續接到電話關懷，如果自覺身體不適或需要醫療協助的確診個案，關懷專線將會協助安排通訊診療服務。
新竹臺大分院小兒部陳麒年醫師表示，近日已啟動確診兒童居家視訊門診，針對派案至該院的居家確診個案，每日經關懷電話評估後，有通訊診療需求的兒童安排兒科醫師線上評估，並回覆個案的醫療需求，也會提供新冠病毒感染後的衛教資訊，有需求的家長可以諮詢。
陳麒年醫師說明，就國外統計數字來推估，Omicron確診個案大多以輕症為主，從鄰近的韓國統計數據參考，0-9歲孩童占確診個案12%，10-19歲占了13%，推估台灣未來青少年以下確診者將占四分之一。大於一歲的輕症病童目前規劃以居家隔離或檢疫所照護為主，這些確診病童如果有就醫需求，後續的居家醫療照護將是未來這幾個月的一項重要考驗。
陳麒年醫師提醒，儘管是視訊門診服務，如果小朋友有用藥需求，基本的藥品開立服務是沒有問題的，但後續需要請家人持健保卡至醫院代為領取藥物。
陳麒年醫師進一步說明，兒童患者病情變化有時候家長較難掌控，目前兒科醫學會的專家建議兒童居家照護期間，適合轉介視訊診療或建議住院的6種情況，包括：
1.    一歲以下有症狀者。
2.    發燒超過48小時或高燒>39度合併發冷／冒冷汗。
3.    退燒後持續活動力不佳。
4.    持續嘔吐。
5.    超過12小時未進食或未解尿。
6.    退燒後仍持續呼吸急促／喘或胸悶胸痛。
但如果兒童出現以下6種症狀，家長需要立刻打119或手機連上24小時緊急醫療諮詢平台：
1.    抽搐。
2.    意識不佳。
3.    呼吸困難或有胸凹現象。
4.    唇色發白或發紫。
5.    血氧飽和度低於94%。
6.    肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗。

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