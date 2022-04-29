居隔亂象多！救助緩慢、行政塞車　學者籲：去中心化可解

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對此，詹長權說明，與病毒共存的主軸就是廣泛且頻繁的篩檢，不論政府採用核酸檢驗或是家用抗原快篩為標準，篩檢結果都應在24小時內告知民眾，並連通地方防疫人員啟動防疫措施或是解除隔離，即使擔心抗原快篩準確度較低，也可開放民眾連續兩日在24小時內進行檢測，就可彌補此問題。
詹長權進一步解釋，篩檢遇到的瓶頸就是一直未將篩檢資訊化與網路化，「資訊傳遞顯然不夠快！」採檢結果未能在第一時間就分享給被檢測者、當地衛生單位、中央政府，應改進系統連動，才能解決塞車的行政流程。
隨著染疫人數越來越多，詹長權直言，防疫必須逐漸「去中心化」，下放更多權力至基層醫療單位，避免事務集中在中央產生壅塞，現行就應該開始培訓面對第一線病患的開業醫師，開放診斷、給藥等，跳過現行層層轉介流程，「病毒在傳播，不利用基層醫療院所，就跟不上病毒攻擊的速度。」
另外，針對各縣市與中央不同調，自提防疫政策，詹長權則認為，因為各地需求不一，大方向可允許不同縣市因應疫情狀況、公共衛生人力、醫療量能調整防疫，「有差異不代表中央跟地方對抗，而是要做適當協調。」
詹長權以美國為例，在疫情嚴重時，紐約、加州等地也曾祭出不同防疫措施，「台灣大概也很難避免這樣，幾個疫情比較嚴重的城市，會有更快速的做法，不過地方政府就必須積極協調溝通。」政府若不協調，人民就會無所適從，過去為了清零，從中央一條鞭、由上而下的模式要開始改變，與病毒共存是社會全體都要共存，中央必須跟地方協調防疫，跨縣市衛生單位間也可啟動對話，加強橫向溝通，調整防疫步調。
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