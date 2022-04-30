謝忻「私密照被看光」陷低潮 走過風波後又被王少偉吐槽
外景節目《綜藝3國智》本周邀請到阿Ken、謝忻還有綠茶上節目，進行「社畜大作戰」，本集將以工作夥伴形式，兩兩一組搭檔闖關，並且在每一關結束，輸家就要立刻進行「終極大懲罰」。主持人黃豪平開場就先公布各個懲罰內容，令主持群們哀鴻遍野，而睽違已久再上節目的謝忻，因先前性感私密照遭外流一事，被王少偉笑虧：「任何有『曝光』的機會，她都會掌握住。」謝忻則自嘲：「要（外流）的話我會先修圖。」
其中一關遊戲規則，要使用吸管將鈔票吸至指定位置，數量最少的隊伍需接受大懲罰，讓主持群、來賓玩起遊戲特別認真，遊戲結束後，由3隊成績最低的隊伍進行猜拳，選出最輸的2人進行「拔鼻毛」的懲罰，最終花花及鯰魚雀屏中選，得知結果的2人紛紛傻眼到說不出話，其餘成員則幸災樂禍，王少偉甚至笑說：「花花有可能連山根一起被拔下來。」
懲罰時，由鯰魚哥替花花拔下，花花痛得瞬間花容失色，臉部表情扭曲，慘叫到一個字都說不出來，而瑪麗一見拔出的鼻毛，瞬間腳軟跪倒在地、作勢嘔吐，眾人也前來圍觀直呼：「好噁哦、你好髒哦！」，瑪麗還形容場景極像101煙火炸出來，張立東也趁機開玩笑：「這個藝人真的好不乾淨，比我還髒。」