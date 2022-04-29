因應五一疏運　高鐵啟動台南、新竹台鐵站臨時接駁車

台灣高鐵公司今（29）日宣布，為因應勞動節台鐵工會不加班，旅客前往新竹站及台南站搭乘高鐵時，可能產生之轉乘接駁需求，啟動5台鐵支線「臨時接駁車」。當天將於台鐵六家支線及沙崙支線沿線各站，安排「臨時接駁車」往返高鐵新竹站—臺鐵新竹站及高鐵台南站—臺鐵臺南站，並安排高鐵人員於接駁車沿線各站協助引導，歡迎旅客多加利用。
台灣高鐵公司特別提醒勞動節當日於新竹及台南地區欲搭乘高鐵「臨時接駁車」的旅客，請注意發車時間及班距，新竹地區最早發車時間，自清晨6:00自臺鐵新竹站發車前往高鐵新竹站，每30分鐘一班，全天預計發車70班次；台南地區最早發車時間，自清晨5:30自臺鐵臺南站發車前往高鐵台南站，每20至30分鐘一班，全天預計發車94班次。
「臨時接駁車」服務時段如下：
臺鐵新竹站 06:00-23:00
高鐵新竹站 06:30-23:30
臺鐵臺南站 05:30-22:30
高鐵台南站 06:30-23:30
台灣高鐵勞動節疏運期間（，總計5天提供760班次列車的旅運服務。其中，勞動節當天共計將開出166班次列車、約可服務25萬人次旅客之運能，預估當日高鐵運量約16萬人次，各車次尚有座位可供預訂，運能充足，歡迎旅客多加利用。
台灣高鐵公司為積極配合「臨時接駁車」機制之啟動，特於接駁車沿線各站，均加派高鐵人員協助引導旅客，相關資訊請參閱新竹及台南車站現場公告或洽高鐵站務人員。