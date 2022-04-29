COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

高雄手足相殘！弟冷血「伴屍」7天　臭味四溢才託友報案

▲王男將哥哥殺死後伴屍７天，最後因太臭受不了才委託友人報案。（圖/取自Pexels免費圖庫）
▲王男將哥哥殺死後伴屍７天，最後因太臭受不了才委託友人報案。（圖/取自Pexels免費圖庫）

編輯中心/綜合報導

2022-04-29 18:18:05

高雄市前鎮區日前發生一起手足相殘命案，一名王姓男子因故與哥哥發生口角，竟一時情緒失控，拿啞鈴重擊哥哥頭部，再持刀刺向哥哥頸部，導致其失血過多死亡，事後王男以棉被蓋住屍體，假裝沒事發生，繼續生活，直到屍臭味四溢，才拜託友人幫忙報案，今天（29日）高雄地檢署依殺人罪向法院聲押王男。

據了解，王姓兄弟先前因家中老父的養育問題，向來感情不睦，本月28日下午1時許，2人又發生爭執，王男遂衝上2樓拿出一個14磅重的啞鈴，朝哥哥頭部猛砸，導致哥哥前額骨開放性骨折，倒在地上哀嚎求饒，豈料王男見哥哥沒死，又拿起藍波刀刺向其左頸部奪命。

我是廣告 請繼續往下閱讀
事發後，王男便拿出棉被蓋住屍體，假裝一切都沒有發生，直到4/25整屋充滿屍臭味，王男受不了離開住處，並以簡訊拜託李姓好友幫忙報警；警方獲報，四處搜查，最後在高雄市旗津風車公園，將王男逮捕歸案，檢察官複訊後，依殺人罪向法院聲押王男。（編輯：陳苾暐）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

民進黨籍議員顏旭懋涉走私「上億毒品」！遭屏檢求處重刑

台中保母涉虐童案！2少年「丟雞蛋、撒冥紙」竟搞錯地址

中國1歲童被幼犬嚇哭！爆走父親竟「當眾將狗摔死」洩憤

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀