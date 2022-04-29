特企／2022亞太美業精品獎 開創MIT美業品牌台灣之光
近兩年來新冠肺炎疫情對全球經濟市場改變甚鉅，尤其在生技產業方面更是到了前所未見的進展性，進一步刺激了台灣美容生技產業的快速發展，更從世界代工到現在以MIT台灣品牌走向國際市場，在行銷市場方面亦逐漸轉型，尤其電子商務零售、大數據消費輪廓、數位化客服管理...等在近幾年日新月異，並透過線上線下的整合與互相導流，帶動產業創造更大的經濟效益。
「台北市生物技術服務商業同業公會」更洞見了台灣生技美容產業的發展性，自2004創辦迄今18年以來，推動生技美容產業，同時更是生技美容與政府單位，國際交流，溝通合作的重要平台。生技公會理事長王孝慈表示：「美容生技產業是21世紀的明星產業，為了要將台灣的生技美容產業推向更高水準層級，生技公會自2019年首次舉辦「亞太美業精品獎」至今已是第三屆，但近日來在疫情的影響下，讓這次的活動在排除萬難、千呼萬喚下如期舉辦，第一是考慮到疫苗的普及率與目前疫情的輕症化現象，其二是因疫情已經讓許多廠商咬牙奮鬥，希望讓這些台灣中小企業的辛苦與努力能被更多人所看見、所肯定。而我們秉持著生技公會在品質上嚴格把關的標準，本次亞太美業精品獎的評選依然是從嚴審查，就是希望讓這個獎項成為消費者心中的品質代表，而目前全台灣也只有台北市生技公會擁有全方位的導向並與政府機關合作，期望未來帶動台灣美容生技展業走向巔峰，一同攜手打造出美容生技產業的榮耀盛典！」
「亞太美業精品獎」樹立了台灣美容生技產業的典範，更將台灣生技美容產業廠商及品牌推廣至國際舞台，榮獲此殊榮的企業品牌在知名度與曝光度上更是大為提升，同時更帶動了「台灣製造、品質保證」的市場趨勢，創造了台灣經驗、跨足全球的機會。第三屆的「亞太美業精品獎」於2022年4月29日在台北萬豪酒店舉行，透過產業界、學術界、研發界等數十位專業評審委員，以最嚴謹的態度評選出台灣卓越的企業與品牌。雖然在疫情期間，但依然不減企業品牌的熱情，吸引了眾多知名廠商報名參加、角逐獎項殊榮；其領域包含了美容保養產品與儀器、美容保健食品、美容生技原料、SPA美顏美體產業、芳療精油香氛產業、美髮產品與，美容相關電商微商與直銷商…等等，而評選項目則從企業經營與績效、市場佈局、產品特性與競爭優勢、產品品質與安全控管、客戶服務與社會回饋、行銷策略與創意等，進行全方位的篩選與評比，並分別頒發產業標竿獎、傑出電商制度策略獎、卓越領航獎、品牌服務口碑獎、傑出美業品牌獎、卓越品質獎等六大獎項，而獲得獎項榮耀的廠商不但能增加國內外的品牌曝光性，同時更增加在消費者心中的信賴感，在逐步向海外拓展版圖之時可爭取到更多的行銷資源，讓全世界都有機會看到台灣最驕傲的美容生技實力，打造生技產業的台灣之光！
得獎名單：https://aqbi.tbsa.org.tw/