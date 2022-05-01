兒童該不該打疫苗？專家提6風險、效益　BNT副作用較低

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齊嘉鈺提出幾項風險與效益，供家長評估是否讓孩子施打疫苗：
一、潛在疾病小孩的風險
包括肥胖、糖尿病、先天性心臟病、神經方面潛在疾病的小孩，心肺功能相對較差，感染到新冠肺炎，特別容易變成重症，國外也會強烈建議這些小孩要去接種新冠疫苗。
二、健康小孩的風險
健康小孩口罩戴不住，無法落實洗手、保持社交安全距離，又需常常進出人多擁擠的場合，在疫情緊張時容易被感染，打疫苗可以增加保護力、減少重症機率。
三、多系統性發炎症候群好發在5至11歲男童身上
國外發現有一些兒童在感染新冠肺炎後，會產生嚴重併發症「多系統系發炎症候群」（Multisystem Inflammatory Syndrome in Children，MIS-C），好發在5至11歲男童身上，死亡率在0.8%至2%不等，令人擔憂。研究指出，5至11歲兒童施打疫苗後，可以降低住院、重症、產生MIS-C的風險。
四、染疫後的短長期後遺症
對兒童短期影響來說，染疫後無法上學，可能影響學習狀況；長期後遺症包括頭痛、痠痛、影響睡眠、學習專注力。
五、考量照顧人力安排
兒童染疫、隔離都需要家人陪伴，因此家庭須考量照顧人力的安排，若能施打疫苗，可以減少重症住院的機會，減少日後照顧、生活不便的困擾。
六、有無免疫力低下的家人
家中有無其他免疫力低下的家人，如年齡更小還無法施打疫苗的小孩、沒打疫苗的老年人、正在接受特殊治療的病人等，此時兒童施打疫苗，能間接保護其他家人。
針對家長十分擔心的疫苗副作用。齊嘉鈺說，莫德納兒童疫苗與BNT兒童疫苗的副作用多屬輕度至中度，常見副作用有注射部位疼痛、疲倦，少數的人會發燒，比率皆於低於成人，且大多在2天左右會緩解。而mRNA疫苗最令人擔憂的是發生心肌炎、心包膜炎，數據顯示，最常見於12到39歲男生，且把2劑間隔時間延長，這個風險也會下降。兩種兒童疫苗在做臨床試驗時，都沒有發現心肌炎、心包膜炎的副作用出現，但可能是人數不多所致。
齊嘉鈺說，BNT兒童疫苗在美國大規模施打後，在5至11歲兒童施打800萬劑中，僅11例有心肌炎，比例遠低於青少年，自然染疫所導致的心肌炎發生機率還比較高，且這些兒童心肌炎症狀輕微，可說是風險相當低，但莫德納兒童疫苗僅有臨床試驗結果，仍無大規模施打數據可參考。
莫德納兒童疫苗與BNT兒童疫苗副作用的差異。齊嘉鈺指出，目前沒有在單一試驗中直接比較兩種疫苗副作用的差異，是各自進行臨床試驗，數據顯示，莫德納出現副作用的比率較高，打完第2劑莫德納後，有24.1%兒童出現發燒、BNT為6.5%；出現噁心嘔吐的比率，莫德納有23.9%、BNT為1.9%；頭痛比率，莫德納54.2%、BNT為28%，但無論比率高低，這些症狀都在2天內緩解。
她提醒願讓孩子施打疫苗的家長，不要等到疫情高峰期才去施打，畢竟打完疫苗兩周後才有保護力，並建議擔憂疫情嚴峻的家長，就不要太在意副作用，可以選擇現有的莫德納兒童疫苗，若評估家庭風險尚可克服，就能緩一緩，等副作用較低、有大規模數據可參考的BNT兒童疫苗。
林口長庚醫院兒童過敏氣喘風濕科主治醫師葉國偉指出，這些疫苗剛開始研究只針對18歲以上成人，證實可預防感染或重症，但成人、青少年，甚至兒童的免疫系統的反應不盡相同，不能類比，仍需人體試驗的研究數據才能支持。
他舉例，美國尚未通過6至11歲兒童施打莫德納疫苗，是因為希望有更多安全數據證實，並提醒，包括加拿大、澳洲、歐盟等國家，都通過「有條件授權」6歲以上兒童可施打莫德納疫苗，之後還需提供更多長時間的安全及效益的研究數據。
中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長、衞福部傳染病防治醫療網中區指揮官黃高彬則說，自Omicron在美國快速擴散，兒童染疫比率增加，且重症住院的兒童患者，有87%沒有接種疫苗，因此建議要施打疫苗，能夠減少兒童染疫後的重症率及死亡率。莫德納兒童疫苗施打的是「半劑」劑量、50微克，而BNT兒童疫苗為成人劑量的1/3，約10微克，莫德納劑量高、效果較好、副作用當然也高一些，若要求效果好就選莫德納，擔憂副作用就選BNT。
馬偕紀念醫院兒科部副主任張龍說，相對於BNT，莫德納用於6至11歲幼童的經驗較少，歐盟、英國及加拿大等國也是今年初才開始實施於此年齡層，目前發表在醫學期刊的大規模研究報告也不多，但兩者的保護力和安全性相當，莫德納副作用會多一些，但也只是暫時的。
至於兒童該不該打疫苗，他說，有糖尿病、先天心臟病、肺部疾病等兒童，以及為了保護家中其他成員、想要早日正常實體上課的兒童，都很建議施打，目前證實，打疫苗確實可以降低重症風險，但造成心肌炎、心包膜炎的機率是極罕見。
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