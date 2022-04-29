手排出了要買呦！Toyota正式推出GR Supra手排車型，第四季引進台灣

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Toyota這幾年熱血程度已無需贅述，除積極參與賽車活動，也推出一系列GR陣線高性能車。而本次Toyota針對GR Supra的升級工程包括了：全車系重新調校AVS可變阻尼避震系統，改善側傾平衡性與強化乘坐舒適性；強化防傾桿襯套，用以改善轉向初期的回饋感；改善底盤控制系統，增強車輛在極限操駕下的轉向回饋與操控性。
另外，大家最關注的就是在RZ等級車型上，增加新開發的六速手排變速系統，以帶來更多的駕駛樂趣，亦配上專用的球型排檔頭，便於操駕，上方嵌有GR專屬圖騰，以示身分，同時還特別調校手排內部機構於換檔時的機械聲響，在加速時帶來更熱血地感觀。
RZ等級車型除增加手排選項外，另配上全新設計的19吋鋁圈，採鈦銀烤漆，更具競技風格，更重要的是每只輪圈重量減輕了1.2公斤，可有效減少簧下荷重，有助於操控性提升。
另在，外觀與內裝部分，增加了火山灰、黎明藍兩種金屬漆塗裝選項，RZ車型則是提供消光白新車色，以及棕褐色內裝配色；RZ車型與SZ-R車型新配JBL高級音響系統，提供更好的音樂聆聽品質。
Toyota台灣總代理和泰汽車於年初公布的年度計劃中，便已表示將在2022年第四季引進GR Supra手排車型，如今，GR Supra手排車型正式發表後，引進台灣的計畫將更為確立。