高雄醋男闖前女友家「狂砍」情敵43刀！一審被判無期徒刑
高雄市一名陳姓男子（65歲），日前因不滿馬姓前女友分手後另結新歡，竟用板手闖入馬女位在楠梓的住處，再持水果刀狂砍她現任林姓男友43刀，導致其傷重不治，馬女的手、背部也在反抗過程中，不幸中刀，陳男落網後，被依殺人、傷害罪起訴；案經地院審理，認為陳男素行不佳，手段兇殘，判處無期徒刑，褫奪公權終身。
據了解，陳男與馬女原為同居情侶，但陳男曾有家暴紀錄，馬女不堪其擾，遂於2020年10月間提出分手，並向法院申請保護令，禁止陳男不得騷擾或跟蹤馬女，且需遠離馬女住處至少100公尺。
但陳男明知有保護令存在，仍置之不理，並於去年7月3日傍晚，先以板手擊破馬女住處大門玻璃後，闖入屋內，再持刀劃傷馬女右後背部與手背，林男見狀連忙上前制止，不料卻反遭陳男狂刺43刀，最終因左臂動脈被刺斷，大量失血死亡。
地院審理後認為，陳男尚非無教化可能，另外考量陳男已年邁65歲，若日後有機會假釋，也屬垂暮之年，再犯機率不高，因此依殺人罪，判處無期徒刑、褫奪公權終身，全案仍可上訴。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
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