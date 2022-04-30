本土劇男神再登《飢餓》 被讚「拍戲破金氏世界紀錄」
中視實競綜藝《飢餓遊戲》本週日(5/1)播出再度邀請到「本土劇男神」江國賓，距離上次登《飢》已時隔一年多，演過無數部作品的他，幾乎每部八點檔都有他的身影，讓孫協志很佩服：「（江國賓）應該算是全世界連續拍八點檔的金氏世界紀錄演員。」連許孟哲都說：「國賓哥演的戲已經不是用幾部在算，是用年在算。」
江國賓久違再登《飢餓》就遇上「來賓踢館PK賽」，要和第一次來上節目的西瓜哥哥李岳、橫綱凱咪，還有葉欣眉、李唯楓等一同組成「來賓戰隊」，要對抗主持群。就怕主持群戰力太強，江國賓開玩笑地問：「那長輩有客製化嗎？」一行人到觀光工廠闖關，還要自製道具進行PK，除了考驗手藝，藝人在裝飾道具時也意外洩露上節目的心聲，像是西瓜哥哥李岳就餓到在自己的道具上寫下「太餓」兩字，雖然餓到受不了，但李岳的戰力卻絲毫不受影響，尤其和孫協志進行射擊對決時更被王仁甫形容「像是在看奧運射擊轉播」。孫協志在節目中有「最會射的男人」之稱，擅長射擊遊戲的他，這次竟棋逢敵手，對上李岳，兩人打靶都很準，讓在場每個人都看到屏氣凝神，精彩的廝殺對決是本集一大看點。
大獵殺是《飢餓遊戲》的熱門關卡，製作單位這回讓藝人邊吃邊玩，每位飢民都有代表的造型餅乾，只要找到敵隊的餅乾，並且全部吃掉就能獲勝。有了食物的誘惑，峮峮的戰力瞬間提升，連孫協志都懷疑：「她是不是嗅覺跟我們正常人不一樣？」王仁甫也開玩笑形容：「只要峮峮一吃下餅乾旁邊都會冒火，移動時後面會冒煙，只要停下來瞬間整個地方都變成紅色的，燃燒整個現場。」就怕王仁甫越講越誇大，主謀忍不住打斷：「後製生氣了，沒這麼多效果啦！」爆笑的「來賓踢館PK賽」就在本週日(5/1)晚間8點在中視《飢餓遊戲》播出，隔週六晚間8點中天娛樂台也有播出。（編輯：楊穎軒）