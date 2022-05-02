YouBike忘還租車費破700 議員質疑「簡訊系統也下班？」
由捷安特公司與台北市政府合作，採取公辦民營方式運行的YouBike公共自行車租賃系統，一直是許多台北市民慣用的通勤手段之一。不過日前國民黨台北市議員王鴻薇接到爆料，表示民眾於夜間租賃YouBike，因為有急事而臨時忘記歸還，YouBike系統卻並未發送逾期通知，而是到隔天才透過簡訊通知，因此讓該名民眾得額外支付超過700元的租車費，也讓王鴻薇質疑「簡訊系統也有下班時間？」
台北市議員王鴻薇直言，接獲民眾陳情，在光華商場逾時歸還YouBike，等到通知簡訊發送時，已經事隔天早上九點後，累計費率已高達700多元，微笑單車基於便民，通知系統的確不夠完善，很多銀行、公司行號、甚至詐騙集團，24小時都可以發送簡訊，簡訊發送24小時應該不是什麼困難。
對此北市交通局方面回應，表示在早上九點至晚上十點，只要逾期還車超過4小時，就會以簡訊提醒。而原本這項業務是24小時的，但是有民眾反應夜間簡訊會造成困擾，因此經過檢討後才把夜間簡訊廢除。
交通局強調，YouBike的部分民眾可以下載app，開啟推播功能，租車跟還車都能提醒民眾；未來會跟廠商在討論一下，除了顧慮民眾反應夜間簡訊問題之餘，也會再研議是否在現階段的服務時間再額外增加。