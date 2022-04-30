阿翔體驗武術狠嗆「打假的」！慘遭教練揮棒倒地

《綜藝新時代》職人好厲害本週播出浩角翔起、籃籃以及李相林，一群人日前帶大家到新北體驗武術指導的一日，說到武術最耳熟能詳的卡通當然是以「七龍珠」為代表，經典的戰鬥畫面還有武打技巧最為聞名，開場就以藝人們變裝翻拍真人版「七龍珠」對打揭開序幕。

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▲《綜藝新時代》裡的阿翔（左）扮成《七龍珠》的悟空。（圖／民視提供）

來到練習場館，籃籃就說今天的教練不僅身材跟長相，都跟武打明星「洪金寶」一樣，站在一旁的職人周育生還調皮地跟著大家一起往旁邊看，被大家調侃:「很幽默唷」。職人提到體驗的順序要先從練習平衡、保護自己、練習套招、最後才能真的對打。周教練也親自示範基本的武術套招，看完之後大家都驚訝到不行，但浩子不知好歹的開玩笑說:「都打假的！」讓教練直接大喊:「武術對打開始！」嚇得他連忙後退。

▲武術職人周育生（左起）指導籃籃、浩子、阿翔與李相林體驗武打。（圖／民視提供）

周教練也解釋說常被人誤會「打假的」又沒甚麼，其實很冤枉，因為「打假的」要讓觀眾看起來拳拳到肉，又不讓演員受傷難度是極高的，教練直接抓浩子開打，猛「挨揍」的浩子說：「台下十年功台上十分鐘」，看起來超狠的拳頭超到位，讓他快嚇死，也說專業的演員可是花很多時間學習與揣摩的。

在體驗吊威牙後空翻時，浩子突然說:「覺得吊威牙真的很不錯」，大家還納悶地問為什麼？他解釋：「因為某個地方會被集中，看起來特別有精神！」瞬間讓大家視線往教練的「那兒」看齊。結果籃籃自爆剛剛就有看到了，所以一直不敢看過去，浩子就說：「難怪妳從剛剛臉就這麼紅，應該不只偷看一次」，超歪的對話讓嚴肅的教練笑到不行。

▲籃籃體驗吊威牙的感覺。（圖／民視提供）

接著李相林練後空翻得滿頭大汗，甚至練了20、30分鐘才比較能掌握訣竅，最後要驗收時，李相林對著鏡頭大喊「我要去囉」，讓現場全歪樓笑成一團，她慌忙地手舞足蹈想要解釋，但卻只能紅著臉不知道該說甚麼，讓工作人員表示：「太可愛了直接被融化」。

周教練也提到影片中常會持有武器攻擊，要找一位藝人一起演一段，說他會閉著眼睛轉圈，指到的人就要配合演出，讓大家嚇得迅速找地方藏身，阿翔也順勢的就往地上趴，沒想到教練精準的往下指向他，讓他覺得哭笑不得，還大喊「你最好知道人在下面啦」，浩子則在一旁幸災樂禍表示：「能感應的啦」，被整的阿翔超級無奈。在套完招之後，教練提到出拳很像在投球讓浩翔練習一陣後，職人教練直接出拳猛K阿翔再用「道具球棒」直接狠打，把他嚇得癱軟在地上，直說「誰說這是假的」，打起來逼真讓阿翔腿軟。