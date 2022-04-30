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NBA／籃網G4賽前連打23小時電動　Simmons職業道德受質疑

▲Ben Simmons罰球不穩。（圖／美聯社／達志影像）
▲Ben Simmons罰球不穩。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-04-30 07:57:02

隨著Ben Simmons在賽前宣布因背部傷病無法上場，布魯克林籃網在首輪季後賽第4場比賽不敵波士頓塞爾提克，遭到橫掃出局。而今(30)日有球迷指出Simmons在G4賽前連續23小時都在打電動，引發網路上熱議。

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目前對於Simmons職業道德的質疑已經來到最高點，除了「TNT天團」從沒有停止隊他開火之外，連球評Reggie Miller都認為他的態度很不好。畢竟這位明星後衛本季至今一場未打，卻一直處在傷兵狀態，同時無論是在76人、還是在籃網，他和隊友之間的交流都不熱絡，感覺像是個局外人。

籃網在系列賽0:3落後時，一度更改Simmons的傷兵狀態，美媒也爆料他將會在G4出賽，和球隊並肩作戰；然而當天他再度宣布自己因為背部問題而不能上場，外界輿論也一面倒的對其展開嚴厲批評。

近期有一個帳號為Broad Street Buddies的球迷在推特上截圖，放上Simmons在玩《決勝時刻》的時間，發現他在G4賽前一共花了23小時03分51秒在打遊戲。而比賽當天他也沒有出賽在主場，為他的隊友加油。

《決勝時刻》是一個很受歡迎的第一人稱射擊遊戲，背景設定從二戰到未來世界都有，不少球星也都愛玩這一款作品。Simmons去年因為不願意出手投籃而遭到對手放空，成為他本季心理問題以及最終轉隊的原因。

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