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NBA／表明願意續留鵜鶘　Zion：球團開合約我會火速簽字

▲鵜鶘狀元Zion Williamson。（圖／美聯社／達志影像）
▲鵜鶘狀元Zion Williamson。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-04-30 08:59:56

超級新星Zion Williamson是否會留在紐澳良鵜鶘呢？根據美媒報導，他下一份合約有望和球隊簽下一份5年指定新秀延長合約，對此他在受訪時也表示，若球隊真的開出合約，那自己肯定會火速在上面簽字。

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在加入鵜鶘之前，Williamson就是全美最受關注的非職業運動員之一，不少人認為紐澳良的市場太小不適合他，關於他可能在成為不受限制自由球員後，前往其他豪門球隊的傳言也一直甚囂塵上。

本季Williamson由於體型失控和身體傷病，因此一直作壁上觀，不過鵜鶘靠著季中交易找到團隊化學效應，透過賽季尾聲的一段連勝闖進西區前十，並且在那附加賽連贏兩場，雖然之後在首輪不敵聯盟龍頭太陽，但球隊的未來很被看好。

在出席賽季總結記者會時，Williamson表示若鵜鶘在休賽季願和自己續約的話，「他會盡自己最快的速度簽下名字」。雖然之前媒體報導他和鵜鶘總裁David Griffin在傷病看法上存在分歧，而且他的家人也希望他離開這裡，不過Williamson本人似乎有意願留下。

談到今年本來有機會出戰季後賽，但最終並沒有登錄，Williamson表示他認為自己已經沒問題了，可以在本賽季就回歸。但教練團和管理層決定讓他繼續休息，並覺得這是最好的選擇。

Williamson現在所能簽下的最大金額的5年續約合約，價碼約會落在1.82億至1.95億美元之間。而若他下賽季入選最佳陣容，總價有可能會升到2.18億美元到2.34億美元的範圍。

當時在上個賽季他能上場打球時，所展現出來的能力和潛力是無庸置疑的，不過他在此年紀就不斷頻繁受傷，生涯前3年只打了85場比賽，職業態度也遭受到一定的質疑，這些都是鵜鶘管理層在開出合約前會考慮的問題。

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