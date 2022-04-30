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髪廊員工控訴遭經理掌摑　警察到場竟稱「年輕人不耐操」

▲台北市大安區某連鎖髮廊一位男員工（圖中白衣男子）控訴，上班時間遭到經理（圖中黑衣男子）掌摑，讓他氣得當場報警。不料員警卻說出「年輕人不耐操」等語，引發爭議。（圖／翻攝自爆料公社臉書）
▲台北市大安區某連鎖髮廊一位男員工（圖中白衣男子）控訴，上班時間遭到經理（圖中黑衣男子）掌摑，讓他氣得當場報警。不料員警卻說出「年輕人不耐操」等語，引發爭議。（圖／翻攝自爆料公社臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-04-30 10:55:25

台北市大安區某知名連鎖髮廊爆發爭議，一位蔡姓男員工控訴自己遭到經理掌摑，經理用沾滿泡沫的手掌打到蔡男眼睛，讓蔡男氣得當場報警。不料員警到場後竟說出「時代不同了」、「年輕人不耐操」等語，引發質疑是偏袒經理。大安分局表示，將追究該員警不當言行的責任並予以嚴懲，而蔡男控訴經理打人案已依傷害罪嫌偵辦中。

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蔡男在臉書社團「爆料公社」發文，控訴陳姓經理在上班時間，因為認為蔡男替客人按摩的時間太長是在偷懶，當場以沾有泡沫的手掌摑蔡男臉頰，手指還劃到蔡男眼睛，讓蔡男氣得提告，更痛批經理連一句道歉都沒有。而經理對打巴掌的解釋則是，以為蔡男在睡覺所以才動手拍醒，但這說法讓蔡男無法接受。

▲員警到場調處時說出「時代不同了」、「年輕人不耐操」等語，引發爭議。（圖／翻攝自爆料公社臉書）
▲員警到場調處時說出「時代不同了」、「年輕人不耐操」等語，引發爭議。（圖／翻攝自爆料公社臉書）
而員警到場後，詢問陳姓經理與蔡男事發經過，在調處過程中附和經理，脫口說出「時代不同了」、「年輕人不耐操、不耐磨」等語，讓蔡男更是十分不滿，認為員警有所偏頗。

文章發出半天時間獲得超過萬位網友按讚，絕大多數網友都不認同經理與警察的態度，大安分局的督察組組長也在底下留言回覆說將積極偵辦此案，「現場處理員警言詞不當部分，亦將查究責任，決不寬貸」。

警方表示，蔡男已正式到派出所完成提告程序，全案將依傷害罪嫌偵辦。另外針對員警在現場受理案件過程中發表不當言詞，將追究責任並嚴懲，同時列為教案個案檢討，務求精進員警應對民眾與執勤技巧。（編輯：倪浩軒）

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