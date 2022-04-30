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NBA／又是逆轉！灰熊15三分戰勝灰狼　系列賽4:2晉級次輪

▲灰熊晉級季後賽次輪。（圖／美聯社／達志影像）
▲灰熊晉級季後賽次輪。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-04-30 11:53:22

NBA2021-22首輪季後賽最後一個系列賽，曼菲斯灰熊在客場靠著團隊飆進15顆三分球，終場以114:106贏球，系列賽4:2取勝，也晉級到下一輪，將和金州勇士對決。

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此役開賽Anthony Edwards就手感火燙，首節拿到16分，半場砍下20分，讓背水一戰的灰狼打出氣勢，取得領先；反觀上一戰上籃絕殺的Morant，今天前兩節9投僅1中，也讓灰熊處於3分落後。

易籃再戰後，灰狼耐心做好轉移球，打出一波14:4的猛烈攻勢，將分差拉開到13分，不過隨後灰熊靠著Morant兩次衝擊力十足的上籃，反打了一波9:0的反擊，咬住比分沒被拉開。

末節彷彿昨天劇情的重演，一度握有雙位數領先優勢的灰狼，被灰熊打出20:10的高潮，讓比數來到97:97平手。這時D.Brooks犯滿畢業，灰狼靠Edwards的罰球重新要回領先。

不過接著Desmond Bane的三分讓客隊反超，連續兩波丟掉防守籃板，也讓灰狼付出代價，Morant上籃得手，灰熊在進入最後兩分鐘時領先到4分。灰狼雖靠McDaniels的三分追回分數，但下一回合T.Jones立刻投進三分回敬。

比賽進入最後一分鐘，主場軍落後4分，J.McLaughlin的上籃讓他們沒有絕望，但下一回合J.Jackson Jr.接獲助攻灌籃得手，Patrick Beverley的三分又未能投進，勝負大致底定，灰熊靠罰球鎖定勝利。

這一場灰熊外線投射狀態相當優異，Brooks和Bane各自投進5記三分球，皆拿到了23分，Jackson命中3顆三分球、得到18分14籃板。灰狼方面，以Edwards的30分5籃板5助攻最為優異，Karl-Anthony Towns得到18分10籃板4助攻。

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