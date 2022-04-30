蒲亭清洗權力圈？俄羅斯6寡頭　3個月內離奇喪命

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在這些人中，最先死去的是Gazprom運輸主管舒爾曼（Leonid Shulman），他於1月30日被發現陳屍在列寧格勒附近的小屋；短短1個月後的2月25日，Gazprom另1名高層秋拉科夫（Alexander Tyulakov），則在同處村莊的自家車庫內身亡。
才過了3天，烏克蘭出生的俄羅斯富商沃特福德（Mikhail Watford），也於2月28日在英國薩里的家中過世，詳細案情仍在調查當中。
接下來，醫療用品公司MedStom老闆梅爾尼科夫（Vasily Melnikov），則於3月23日在俄國境內的諾夫哥羅德，與41歲的妻子和分別才10歲、4歲的小孩喪命，不排除是梅爾尼科夫殺死全家後再輕生。不到1個月的4月18日，Gazpro前副總裁阿瓦耶夫（Vladislav Avayev）就也和妻女陳屍在莫斯科公寓內，當局正在調查阿瓦耶夫是否在奪走家人性命後，走上絕路。
短短1天後，也就是4月19日，Gazprom子公司Novatek前高層普羅托森亞（Sergey Protosenya），竟也和妻女被發現死在西班牙的度假豪宅內。
針對阿瓦耶夫的死因，最近離開俄羅斯前往烏克蘭的Gazprom子公司天然氣工業銀行（Gazprombank）前副總裁沃洛波夫（Igor Volobuev）表示，他並不相信阿瓦耶夫會輕生，可能是因為他的工作掌管著巨額資金，對部分敏感事務知情，因此出現「某種風險」。
至於普羅托森亞，其倖存的兒子質疑，父親向來對母親和妹妹寵愛有加，根本不可能傷害她們，認為案情並不單純。然而，面對死者兒子的指控，負責承辦此案的加泰隆尼亞警方則表示，案件的其他可能性都被排除，包含俄羅斯黑手黨介入的可能，因此仍假設是家庭暴力引發的悲劇。
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